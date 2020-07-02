「色彩、活力與積極」賦予MOSCHINO 2021早春系列豐富想像，用原始初心的意念重新創作了MOSCHINO的靈魂性標誌，並以嶄新的方式向品牌精髓元素致敬。

經典的波卡圓點圖案，呈現在長裙及迷你裙上，以大膽明亮的色彩碰撞，看起來生動有趣又出乎意料；笑臉圖案則是設計師Jeremy Scott熱愛的元素，也是這紛亂時期中極為需要的最佳解藥。可以在外套、洋裝和運動衫上發現笑臉圖案的俏皮身影。

2021早春女裝度假系列 從MOSCHINO到MOSCHINO（圖／品牌提供）

除此之外，系列中推出了獨特的機車包，上面印著色彩繽紛的草圖，與帶有品牌標誌性的金色鏈條，手繪效果雙問號與花卉圖案保有品牌特有的記號，當然，最具代表性的泰迪熊則穿上義大利國旗色彩的服裝。

2021早春女裝度假系列 從MOSCHINO到MOSCHINO（圖／品牌提供）

身在洛杉磯的Jeremy Scott十分擔憂遠在義大利的同事們，這些經典元素皆是對義大利的致敬與想念，同時也回顧Jeremy Scott 首次擔任Moschino創意總監的過往歷程，最具代表性的口號「我不會說義大利語，但我確實會說Moschino」則融合義大利國旗重現於系列中。在這紛亂的時期，藉由鮮活色彩與快樂玩味設計讓大家保有樂觀與堅強的心，擁有更多的適應能力，Jeremy Scott為此作了最佳示範。