粉絲久等了！5月份UNIQLO三方聯名Billie Eilish X 村上隆UT系列，全台開賣首周近乎全台完售，堪稱宇宙最強聯名系列，許多顧客紛紛留言搶不到！為了滿足廣大需求，UNIQLO正式宣布Billie Eilish X 村上隆UT系列於7月13日（一）全台實體店舖及網路商店補貨上市，本次除了男女裝12款全數補貨外，許多女生愛穿的男款XS號更擴大到全台店舖販售！提前鎖定心儀款式，別再錯過收藏本系列的最佳機會！
Billie Eilish X 村上隆UT系列補貨上市資訊
補貨日期：7月13日（一）
販售通路：全台實體店舖與網路商店同步補貨上市
款式與價格：男裝6款、女裝6款NT$590
尺寸：男裝XS-3XL（2XL / 3XL為特別尺寸僅網路商店販售）女裝XS-3XL（XS / 2XL / 3XL為特別尺寸僅網路商店販售）
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