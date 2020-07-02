為了與千禧世代對話，已有逾170年歷史的珠寶品牌卡地亞（Cartier）最近邀請五位演藝圈年輕世代才子佳人詮釋Pasha腕表，包括奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、音樂才子特洛伊希文（Troye Sivan）、威爾史密斯的女兒薇洛史密斯（Willow Smith）、天才型女星麥茜威廉斯（Maisie Williams）與走紅中韓兩地的歌手王嘉爾，陣容堅強。

卡地亞Pasha de Cartier腕表誕生於1980年，今年全新改款，風格更加簡約摩登，但仍延續「外圓內方」的設計理念，由於「外圓內方」就如同成功人士必備的人格特質，勇於打破陳舊、充滿創意，但行事內歛、充滿智慧，與五位才華橫溢的新世代精英不謀而合。

卡地亞新款Pasha de Cartier腕表，外圓內方的設計別具巧思，20萬6000元。（Cartier提供）

五位才子佳人合體站台的全新形象廣告新近出爐，由紐約時尚攝影師克雷格麥克迪恩（Craig McDean）掌鏡。