LEVI'S熱帶印花Serif Logo白TEE，1190元。（LEVI’S提供）

LEVI'S Serif Logo 墨綠TEE男款，1290元。（LEVI’S提供）

LEVI’S洞察時下年輕人對於LOGO單品的喜愛與追求，因此從近代摩登的時髦刊物中擷取靈感，重塑品牌經典的LOGO並加以變革，推出了「當代摩登 SERIF LOGO TEE 系列 」包含了玩色、玩創意、玩版型、玩原創等4大潮流趨勢，打造專屬的潮流穿搭風格。

今年夏天LEVI’S有別於以往，使出大膽用色，除了在上衣採用定番黑白色設計外，也推出了墨綠和湖水藍等色調款式，引領近年蔚為主流的軍工裝造型，和小清新風格，亦在標誌的SERIF LOGO字樣上用多彩的方式呈現，輕易展現出穿搭上的小巧思。

男款方面，除透過MINI SERIF LOGO的設計來呈現外，更以與TEE同色的潮流趨勢加以應用，搭配低彩度的色調，展現出獨質感的時髦LOOK；而女生專屬的微短版方正剪裁TEE，將顯瘦的穿搭特點凸顯，結合強勢回歸的復古高腰褲，呈現出俐落又甜美的夏日LOOK。