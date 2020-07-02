台北101頂級珠寶腕表大賞「2020 World Masterpiece大師之作」今（2日）登場，展至12日，集合8年來最多的18個品牌，超過200件展品、總值逾50億元。台北101董事長張學舜表示，「台灣防疫有成讓世界看見台灣，今年全球首場的頂級珠寶腕展就在台北101。」

台北101 World Masterpiece今開展，匯集18個品牌珠寶、腕表頂尖展品，張敏紅（右起）、王心恬、唐熒霜、林楷奇展演Piaget、Hublot、BVLGARI、Breguet全新力作。（粘耿豪攝）

台北101購物中心營運長朱麗文（左起）、董事長張學舜、總經理張振亞、FHH Academy代表暨資深講師陳毓鴻今皆出席World Masterpiece開幕。（粘耿豪攝）

原本是每年9月為周年慶揭幕的頂級珠寶腕表展，今年因全球疫情嚴峻，瑞士BASELWORLD、Watches & Wonders兩大表展取消，各品牌頂尖之作都提前匯集在World Masterpiece，把層級拉高到全球唯一、也是全球最大的盛會，總經理張振亞說，台北101扮演平台，創造一個Market Place邀各品牌來展出，優勢是結合國際品牌的國際資源天天辦趴。

唐熒霜穿黑色禮服展演BVLGARI新作Seprenti頂級鑽石頸鍊，鑲嵌近60克拉的鑽石，搭配頂級祖母綠與鑽石戒指、耳環，與頂級祖母綠、藍寶石與鑽石手鍊，以及Divas’ Dream Minute Repeater超薄三問表，總值近4000萬元。（粘耿豪攝）

BVLGARI Serpenti Misteriosi Intrecciati頂級珠寶神秘腕表紅寶石款，全球限量1只，價格店洽。（台北101提供）

今年展品亮點多，BVLGARI、HARRY WINSTON、Vacheron Constantin都空運全球僅有1只的臻品；「Chaumet Soirde Fete 18K白金紅寶石項鍊」價值約8000萬元，是全展區最高價；Piaget有全球首發的Limelight Gala系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕表。

王心恬穿紅色禮服佩戴Hublot Big Bang Unico藍寶石彩虹表款42毫米，由藍寶石直接切割製作，表圈鑲嵌48顆彩色寶石，全球限量50只、台北101獨家首賣，291萬1000元。（粘耿豪攝）

Chaumet Soirde Fete 18K白金紅寶石項鍊，鑲嵌紅寶石價值最高的鴿血紅、白鑽，約8000萬元，是這次World Masterpiece展品最高價。（台北101提供）

這次，以歐洲藝術花園為設計靈感，4樓都會廣場化身法式莫內花園、1樓松智長廊設置瑞士鐘表工坊，還首次邀來瑞士高級製表基金會FHH（Fondation de la Haute Horlogerie），在首見的「The One獨一文創空間」首創主題體驗互動的「Workshop」，由FHH Academy代表暨資深講師陳毓鴻Henry Chen擔綱「後疫情時代的腕錶收藏趨勢」等主題講座，目前30場貴賓預約鑑賞場次皆滿。

張敏紅戴Piaget全球首發的Limelight Gala系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕表，搭配Secrets & Lights高級珠寶系列鑽石、Sunlight Escape 高級珠寶系列鑽石耳環、Rose系列鑽石戒指，總值超過2500萬元。（粘耿豪攝）