瑞典Kosta Boda智慧之泉酒杯(藍)H23cm，3萬8600。（旺代提供）

德國Nachtmann黃金年代威士忌杯4件組，1660元。。（旺代提供）

LOTUS紅寶石大花瓶57cm，18萬8000元。（旺代提供）

Orrefors諾貝爾香檳杯，1萬2800元。（旺代提供）

上半年受疫情影響，頂級家居業者表示，業績整體下滑1到2成，直至母親節開始才出現購買熱潮補回上半年業績，各大品牌都針對下半年祭出優惠回饋消費者。

旺代企業執行長王獻德自小接觸水晶玻璃並親自參與設計，也為台灣引進歐洲頂級藝術水晶，LOTUS從熱賣的水晶蓮花、財源滾滾，到今年的波希米亞系列，都很適合家用及送禮，他表示，疫情期間，雖然外出聚會減少，但更消費者更重視家居生活品質，也因此酒杯產品銷售成長，也吸引許多酒商指名合作，下半年也會更積極拓展與酒商攜手拓展示場。

旺代旗下4大水晶品牌LOTUS、Orrefors、KOSTA BODA、Nachtmann「晶光閃耀 璀璨大展」即日起至12日，於遠東SOGO復興館9樓中庭盛大展出，品牌公關則表示，為回饋消費者，新品在活動期間也可以享下殺7折起的優惠。

奧地利專業酒杯領導品牌Riedel業績成長，業者觀察，因疫情期間多待在家，與家人朋友在家小酌成為生活中的小樂趣，因此購買酒杯的需求增多。其中又以彩色杯梗的Fatto A Mano酒杯業績最亮眼。