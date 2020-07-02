Baccarat 盧克索紅色圓花瓶，4萬8500元。（居禮名店提供）

Baccarat JEUX遊戲系列-西洋棋，77萬3900元。（居禮名店提供）

德國Nachtmann黃金年代威士忌杯4件組，1660元。。（旺代提供）

上半年受疫情影響，頂級家居業者表示，業績整體下滑1到2成，直至母親節開始才出現購買熱潮補回上半年業績，各大品牌都針對下半年祭出優惠回饋消費者。

旺代企業執行長王獻德表示，疫情期間，雖然外出聚會減少，但更消費者更重視家居生活品質，也因此酒杯產品銷售成長，也吸引許多酒商指名合作，下半年也會更積極拓展與酒商攜手拓展示場。

居禮名店公關表示，雖然在疫情期間多數品牌業績都有受影響，但 Baccarat與Riedel卻在這波疫情中逆勢成長，業者觀察，因爲高端客人無法出國，加上Baccarat的主顧客有不少都有1間以上的房子，頂級消費者反而願意在此時佈置家居，添購燈飾或居家擺件，像是針對想購買吊燈或特殊收藏品的客人，Baccarat與馬塞爾·旺德斯Marcel Wanders攜手設計的球型太陽王吊燈與 JEUX遊戲系列西洋棋都是藏家喜愛的配件，另外，花瓶、燭台與檯燈也都受到消費者青睞。

奧地利專業酒杯領導品牌Riedel業績成長，業者觀察，因疫情期間多待在家，與家人朋友在家小酌成為生活中的小樂趣，因此購買酒杯的需求增多。其中又以彩色杯梗的Fatto A Mano酒杯業績最亮眼。