光良新專輯《絕類》新上架，不料竟遇上新冠肺炎疫情大爆發，原訂的演唱會被迫延到明年，宣傳活動也被迫停擺，直到最近疫情趨緩才開始著手宣傳，不過光良倒是很樂觀，認為大家歷經居家防疫之後，更能理解新歌所要傳遞的意涵，笑說：「我的新專輯聊的就是孤獨，如何安靜下來與自己相處。」

光良在新專輯《絕類》中嘗試爵士曲風，與ORIS腕表的爵士 DNA相呼應，佩戴ORIS James Morrison音樂學院限量表，更添品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Emporio Armani、腰包／COACH）

光良其實是在一個大家庭成長，家中有四兄妹，按理說應該不會寂寞，也不應有孤獨的經驗，但光良的感覺正好相反，正因為家裡的成員多，反倒更容易覺得孤獨，「很小我就體會到每個人都是單一獨立的個體，就算有了伴侶，人還是一個人，因此更要懂得了解自己、時時刻與自己對話，懂得如何與自己相處。」

光良演唱會受疫情波及被迫延到明年，但歌迷歷經居家防疫之後，將更能體會新歌所要傳遞的意涵，佩戴ORIS貝加爾湖系列限量腕表。 （JOJ PHOTO攝，服裝提供／Emporio Armani）

出道二十幾年來，光良平均一到兩年就有一張專輯，一路上看著華語歌壇的轉型與演變，早年搭上唱片市場的K歌文化，光良的暢銷曲《童話》、《第一次》是KTV的熱門點播曲，不僅耳熟能詳，且人人會唱，如今大眾文化式微，歌手強調個人風格，在歌曲融入中個人的想法和人生經驗，才能引發共鳴、打動人心。

光良近兩張專輯《九種使用孤獨的正確方式》和《絕類》，不論是曲風和詞曲意境皆與以往不同，孤獨中帶有些許的憂鬱，專輯名稱《絕類》，源自當中收錄的歌曲《蕨類》，當中「可能我不太適合當一個人類，能不能讓我試著當一棵蕨類」、「目標稱霸植物類」，在逆境求生的勇氣，頗能呼應人們為了防疫躲在家裡不敢外出的現況。

光良進棚拍攝ORIS腕表時尚專題，佩戴James Morrison音樂學院限量腕表與貝加爾湖系列限量腕表，前者向爵士大師James Morrison致敬秒針設計源自音叉，充滿藝術氣息，後者則是呼應生態環保議題，別具意義，此外光良也特別喜愛ORIS爵士系列腕表，分別自己的新歌《爛天氣》就帶有一點JAZZ藍調，是他最新嘗試的新曲風，希望歌迷能喜歡。

ORIS Big Crown指針式日期青銅表，6萬元。（ORIS提供 ）

ORIS貝加爾湖限量表，6萬5000元。（ORIS提供 ）

ORIS爵士大師James Morrison音樂學院限量腕表，6萬元。（ORIS提供 ）