由五月天主唱阿信與知名藝術家不二良共同創立的STAYREAL,於今年7月正式邁入第13週年,延伸多元化觸角,持續在潮流、時尚、創意、藝術、潮玩與餐飲等領域中積極發展。今年STAYREAL服飾類推出的多款聯名新品也受到熱烈關注與討論,包括英國傳奇搖滾樂團《The Beatles》、韓國超夯卡通貼圖人物《KAKAO FRIENDS》、日本超人氣卡通《蠟筆小新》、世界經典名著繪本《小王子》;另外品牌也持續深耕潮玩領域,首次推出的「鼠小小Mousylittle潮流世代」盲盒系列,一上市就成功創造話題並吸引消費者蒐集,不間斷的精彩創意設計,成功征服亞洲各地的消費市場。

這次STAYREAL 13週年以「I’m OK! Tomorrow Will Be Fine」的口號標語,搭配耳機圖騰與黑膠唱盤來呼應品牌的音樂DNA,在2020 年這段不平凡的時光裡,這份音樂堅持療癒著我們的生活,就像個加油包一樣,為我們補充『明天一定會比今天更好』的滿滿正能量!音樂是生活最重要的元素,快樂是生命最重要的養份, STAYREAL鼓勵大家甩開煩惱,正向樂觀大步向前行!「STAYREAL 13週年OK啦!組合包」將於7月4日生日前夕於STAYREAL全球門市同步發售!

對於品牌邁入第13週年,阿信表示:「STAYREAL自創立以來,陪伴著每個人走過每段精彩人生,我們希望STAYREAL就像大家最親近的好朋友一樣,能讓身邊周圍的人都能感染到活力與快樂!」不二良則說:「13歲的STAYREAL就像成熟的小大人,擁有更趨於完整的品牌內涵,我們希望提供的不只是商品,而是能讓大家從心感受的體驗服務,未來STAYREAL也將持續挑戰更多有趣好玩的創意發想,傳遞更多正向的鼓舞與力量!」