由五月天主唱阿信與知名藝術家不二良共同創立的STAYREAL，於今年7月正式邁入第13週年，延伸多元化觸角，持續在潮流、時尚、創意、藝術、潮玩與餐飲等領域中積極發展。今年STAYREAL服飾類推出的多款聯名新品也受到熱烈關注與討論，包括英國傳奇搖滾樂團《The Beatles》、韓國超夯卡通貼圖人物《KAKAO FRIENDS》、日本超人氣卡通《蠟筆小新》、世界經典名著繪本《小王子》；另外品牌也持續深耕潮玩領域，首次推出的「鼠小小Mousylittle潮流世代」盲盒系列，一上市就成功創造話題並吸引消費者蒐集，不間斷的精彩創意設計，成功征服亞洲各地的消費市場。

這次STAYREAL 13週年以「I’m OK! Tomorrow Will Be Fine」的口號標語，搭配耳機圖騰與黑膠唱盤來呼應品牌的音樂DNA，在2020 年這段不平凡的時光裡，這份音樂堅持療癒著我們的生活，就像個加油包一樣，為我們補充『明天一定會比今天更好』的滿滿正能量！音樂是生活最重要的元素，快樂是生命最重要的養份， STAYREAL鼓勵大家甩開煩惱，正向樂觀大步向前行！「STAYREAL 13週年OK啦!組合包」將於7月4日生日前夕於STAYREAL全球門市同步發售！

對於品牌邁入第13週年，阿信表示：「STAYREAL自創立以來，陪伴著每個人走過每段精彩人生，我們希望STAYREAL就像大家最親近的好朋友一樣，能讓身邊周圍的人都能感染到活力與快樂！」不二良則說：「13歲的STAYREAL就像成熟的小大人，擁有更趨於完整的品牌內涵，我們希望提供的不只是商品，而是能讓大家從心感受的體驗服務，未來STAYREAL也將持續挑戰更多有趣好玩的創意發想，傳遞更多正向的鼓舞與力量！」