浪漫的夏日海灘漫步，一秒脫妝太尷尬！自在約會的秘密就在不脫妝又自然的底妝3步驟，全方位防護、美肌、到完美定妝，讓你不再擔心脫妝，背上「夏日蘿拉海灘兩用包」，一起和他享受美好的夏天吧！

▍STEP1防曬不能少全方位防護

以「煥顏凝露」作為最佳妝前乳，SPF30 PA+++全面抵禦海邊高強度的紫外線傷害，對抗環境汙染拒絕曬黑！專業獨家防曬技術，不會改變原本底妝顏色及妝感。添加維他命 C&E，瞬間提亮、撫平肌膚細緻毛孔！

「煥顏凝露防護」有SPF30 PA+++防曬係數，質地清爽不黏膩，適合夏季使用。（圖／邱映慈攝影）

▍STEP 2 輕盈薄透綻放煥顏裸光

使用「煥顏粉露」打造巴黎少女肌膚的無瑕、光澤透亮及柔嫩感。質地輕盈水潤、完美貼合，薄擦透顏、疊擦遮瑕。妝效自然宛如天生美肌。長效保濕、時刻維持初上妝的「煥顏裸肌光」，絕對是你的約會專用粉底液。

全臉薄擦煥顏粉露修飾肌膚紋理，再用煥顏透明蜜粉BAKING全臉，即可完成不易脫妝的美麗底妝。（圖／邱映慈攝影）

▍STEP 3 世界級定妝神品防風防沙防脫妝

使用「煥顏透明蜜粉」不費力維持一整天妝容，超細緻輕盈粉末清透遮瑕，不增加肌膚負擔，不結塊、不卡粉、撫平紋路、柔焦毛孔，展演光滑細緻顏值。利用網友最愛的BAKING定妝法，全臉按壓上稍微遮蓋膚色的蜜粉量，靜待5至10分鐘再將餘粉刷掉即可完成BAKING，就算高溫強風漫步海邊一整天也不易脫妝！

蘿拉蜜思官網推出滿額贈活動，消費滿NT3,000元可獲得「夏日蘿拉海灘兩用包」。（圖／邱映慈攝影）

7月份LAURA MERCIER蘿拉蜜思也為了想要購入新底妝的人貼心推出免運活動，只要在7/6至7/28期間於線上購買明星底妝商品就享免運優惠，購物滿NT3,000元還可獲得「夏日蘿拉海灘兩用包」，大容量讓你夏日出遊方便收納，隨手一拎任何衣服都百搭！