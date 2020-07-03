2020年夏季，象徵愛的Miss Dior以嶄新著香方式重新演繹愛戀悸動，全新推出「花漾迪奧香體蜜粉」，將亞洲銷售NO.1的「花漾迪奧淡香水」的溫柔花香氣息，幻化成輕盈細緻的珠光蜜粉，為肌膚點綴牡丹與玫瑰的柔美香氣，同時為夏季肌膚保持舒爽膚觸，使肌膚熠熠綻光，為感官帶來愉悅之感。

全新「花漾迪奧香體蜜粉」將花漾迪奧淡香水的柔美香氣，以輕盈細緻的珠光蜜粉完美展現，搭配上細緻粉撲，每次輕拍肌膚都是一次舒心的歡愉享受，讓人恣意沉浸於大馬士革玫瑰的香氣之中，嬌寵每寸肌膚與心靈。

「花漾迪奧香體蜜粉」粉盒很精緻，和Miss Dior香水放在梳妝台上就是種視覺享受。（圖／邱映慈攝影）

「花漾迪奧香體蜜粉」細緻而輕盈的珠光蜜粉，完美封存於精緻圓潤蜜粉盒中，旋開粉色珠光盒蓋的瞬間，印入眼簾的是細緻如天鵝絨般柔軟的粉色粉撲，拿起粉撲沾取蜜粉輕觸肌膚，讓「義大利柑橘」的清新昂然、「白麝香」的輕盈柔軟，與絢麗的「大馬士革玫瑰」和「牡丹」香氣於肌膚上交織共舞，全身肌膚在宛如雲霧交織的細緻香氣中，完美感受Miss Dior的香氛洗禮。融合細緻珠光的輕盈蜜粉，能使肌膚綻放迷人光采，同時為肌膚覆上絲緞般柔滑膚觸，沉浸於舒適乾爽的愉悅感受之中。

已細緻如天鵝絨般柔軟的粉色粉撲將「花漾迪奧香體蜜粉」輕拍於肌膚，讓肌膚散發迷人香氣和閃耀光澤。（圖／邱映慈攝影）

「花漾迪奧香體蜜粉」為延續Miss Dior愛戀氣息最輕柔、感性的香氛儀式，可於前胸、肩頸、手腕內側等部位性感撲香，使肌膚綻放撩撥感官的熠熠光采，盡顯極致女人味；也可於沐浴後、出門前，為每寸肌膚溫柔輕撲，讓濕潤肌膚迅速乾爽舒適，即使炎熱夏季，肌膚也能時時刻刻常保舒心清爽。最後，出門前，別忘了為自己選擇最喜愛的Miss Dior香水性感疊香，讓Miss Dior的真摯香氣伴你每個美好時光。