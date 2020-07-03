夏日腳步逐漸逼近，氣溫和陽光都越來越猛烈，紫外線容易讓肌膚曬傷、曬紅、曬老等，除了曬前要做好防曬工作外，曬後的肌膚更需要被降溫與好好修復！

被歐洲時媒封「抗老界獨角獸」之稱，並以「8道回春術」震撼歐洲貴婦圈的Swiss Perfection瑞士柏菲妮將於即日起至7月15日貼心推出「夏日沁涼保養護理(20mins)」，即日起至7/15每日前3名消費貴賓，即可享免費「夏日沁涼保養護理」一堂，讓保濕雙星「冰花萃」與「保濕輕乳液」拯救千萬曬後肌膚，重新讓肌膚恢復健康光澤！

Swiss Perfection瑞士柏菲妮20分鐘的夏日沁涼保養護理，主要分成深層細緻清潔、曬後修護舒緩以及曬後輕盈保濕三步驟。清潔時，專櫃人員先使用「潔顏乳萃」以打圈方式深層潔淨肌膚，卸除臉部彩妝並帶走臉部髒污；再使用「淨顏凝萃」溫柔潔淨每一吋肌膚，洗卸品內含保養級成分鳶尾花根冰乾精萃、甜仁精萃油及洋甘菊精萃等，洗卸同時緊緻保養肌膚。

夏日沁涼保養護理在清潔後會噴上品牌明星商品「冰花萃」，再擦上助攻型保養神隊友「保濕輕乳液」。（圖／品牌提供）

接著，噴上品牌明星商品「冰花萃」，這是一款夢幻調理露，溫和調理配方，適合所有膚質，敏感肌也很適合，在夏季，可放置冰箱冷藏，曬後就可以用它來保養，幫助肌膚達到舒緩之功效，因藴含紅藥醇也有助於減緩曬傷功效，是一款非常適合曬後護理的保養品，賦予肌膚滿滿的清爽感與沁涼感。最後，擦上助攻型保養神隊友—質地輕盈的「保濕輕乳液」，內含歐洲七葉樹精萃及金雀花精萃等成分，可有效鎮靜及降泛紅肌膚，減緩肌膚不適，讓肌膚重現活力光采。