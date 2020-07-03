南韓前女團Nine Muses成員朴倞利，憑著艷麗的美貌與獨特的魅力吸引大眾喜愛。近日受邀登上潮流雜誌《DAZED KOREA》封面，在釋出的照片中她穿著碎花洋裝展現夏日風情，凹凸有致的好身材也大方展露引發關注。

2010年便出道的女團Nine Muses，出道超過9年成績始終不如同期女團來得亮眼，加上這幾年成員頻繁變動、社長的忽視，讓她們終於在去年2月宣布解散。而團隊中人氣最旺的倞利，在宣布合約到期離開公司後還俏皮的在個人平台上貼出「象徵自由」的動畫，令人印象深刻。

在 Instagram 查看這則貼文 박경리（@gyeongree）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 上午 4:39 張貼

日前，她受邀拍攝潮流雜誌的封面，在公開的照片及側拍影片中，她換上多套造型，不僅有吊帶背心及超激短褲大露白皙長腿，其中一套紅色碎花洋裝更是顯白，超低胸的領口設計讓事業線若隱若現，讓網友們看了紛紛留言「好舒服的穿搭」、「身材好辣」、「美慘了」。

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