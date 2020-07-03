33歲大陸女星劉詩詩和男星吳奇隆結婚5年，去年4月生下兒子「步步」後，迅速恢身材並回歸演藝圈吸金，接連拍攝新劇《親愛的自己》、《流金歲月》等。近日，劉詩詩以一系列知性的「美腿穿搭」登上男性雜誌，展現溫柔如水少女的氣息。

除了女裝雜誌，劉詩詩第一封主流男刊封面就直接解鎖《睿士ELLEMEN》，成為7月號封面人物，照片中，她身穿藍色長版襯衫，並套上學院風的格紋洋裝增加層次感，腳踩白色長襪，大方露出一雙雪白的長腿，逆齡氣質令人看了直呼「當媽尺度狂開也美翻」。

劉詩詩當媽尺度狂開！襯衫下失蹤「大秀長白腿」（圖／摘自微博@刘诗诗）

私下個性大膽活潑的劉詩詩，總是在各大戲劇中塑造經典角色，面對如何突破自我，劉詩詩表示自己在這兩年收穫了豐厚的經歷與內心的成長，對感情的感受力也更強了，她說：「生活是很重要的，以前可能你看東西只能看到兩三種可能性，但當你在生活上有所經歷後，你會看到四五種不同的可能。」

劉詩詩當媽尺度狂開！襯衫下失蹤「大秀長白腿」（圖／摘自微博@刘诗诗）

一系列高質感寫真也讓大票粉絲們紛紛狂讚：「姐今年的時尚力爆棚」、「一姐就是一姐」、「每一幀詮釋都是不一樣的風格」等。