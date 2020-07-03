關於保養，大部分的人往往專注於臉部，但魔鬼藏在細節裡，手足肌膚反而是最容易透露真實年齡，也是給予人第一印象的關鍵指標，因此近年來手足保養漸漸受到重視，不僅僅是使用護手霜，搭配手膜、足膜使用讓手足肌膚更加柔嫩！

擁有45年歷史的瑞士第一品牌Tal蒂愛麗，在瑞士已有超過2,000家以上的藥局專業通路販售，是瑞士人心目中最頂級的手足保養聖品，其中雪絨花潤白修護系列最為經典暢銷，全方位抗老修護手足肌膚，對長期乾燥、受損肌膚更是帶來超乎想像的美肌效果。

蒂愛麗腳膜。（圖／品牌提供）

今年夏天，來自瑞士的Tal蒂愛麗在即日起至7/5期間於台北SOGO忠孝館9樓快閃櫃限時登場，超值優惠商品輕鬆入手，全系列單品任選兩件8折、三件7折，臨櫃可免費索取暢銷款護手霜體驗組。品牌再加碼贈送逆齡生物纖維面膜(價值NT420元)，姓名裡只要音同符合「瑞」、「士」、「蒂」、「愛」、「麗」任一個字，出示證件即贈送，數量有限送完為止。

擁有Q彈柔嫩的雙手是亞洲女性追求的理想境界，Tal蒂愛麗全方位抗老修護奇蹟，以瑞士高山植物雪絨花萃取，搭配阿爾卑斯山冰泉水為基底，推出絲滑乳霜質地，輕輕推好吸收的雪絨花潤白護手霜，能即刻提供鎮靜與保濕效果，極致修護使用超有感。

蒂愛麗與德國海格堡大學共同研究顯示，57位在醫院進行化療患者配合護手霜測試，在手部肌膚乾燥改善上給予極滿意的評價。（圖／品牌提供）

根據蒂愛麗與德國海格堡大學共同研究顯示，57位在醫院進行化療患者配合護手霜測試，在手部肌膚乾燥改善上給予極滿意的評價。前長庚、振興、馬偕整形外科主治醫師同時也是指甲權威嚴烱誥醫師亦表示:「門診有很多糖尿病、癌症病患肌膚手足照護上很需要專業手足護理產品，蒂愛麗雪絨花潤白護手霜，對敏感、乾燥及長期受損肌膚，修復效果非常好，使用後效果顯著。」

針對居家手部保養，快速補充保濕度是關鍵。蒂愛麗雪絨花急速修護手膜以明星抗老成份雪絨花搭配多項高效保濕成分，可於20分鐘急速修護帶來長效深層水潤。針對受損老化乾性手部肌膚有效改善，減緩暗沉、粗糙，緩解肌膚不適感。滿載高效精華，由內而外從肌底賦活提升防禦力，讓手部肌膚維持青春光采能量，一敷絕對令人驚豔！

蒂愛麗雪絨花急速修護手膜、指緣油和護手霜。（圖／品牌提供）

清涼時髦的涼鞋是夏日的主角，但想當零死角女神，一雙好看的腳能夠讓妳更加分。一般足膜都添加含有去角質配方，但對敏乾肌膚來說太刺激，皮膚變薄反而失去保護力。針對足部乾燥肌膚問題誕生，蒂愛麗雪絨花密集修護足膜採溫和配方，使用後不脫屑，高濃度保濕精華親膚易吸收，有效舒緩緊繃而疲憊的足部肌膚，重返嬰兒般肌膚柔軟水嫩腳ㄚ！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友這個周末一起去台北SOGO忠孝館9樓逛Tal蒂愛麗快閃櫃！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Tal蒂愛麗手足保養組，內含手膜、足膜、護手霜。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。