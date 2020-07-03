新彊美女迪麗熱巴日前出席MIKIMOTO上海珠寶展，開展前在下榻飯店拍攝一系列形象照，其中一幀佩戴MIKIMOTO珍珠躺在浴缸的美照釋出，她身穿一襲黑色絲絨裸肩禮服，襯著肌膚更加雪白，一對雪乳更是呼之欲出，性感破表。

MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴「入浴圖」，性感破表。（MIKIMOTO提供）

隨著疫情趨緩，MIKIMOTO位於上海的國金中心精品店重新開幕，並舉辦「The Eyes and Hands回溯技藝之美」珠寶展，邀請迪麗熱巴擔任開幕嘉賓，一改昔日偏保守的裝扮，迪麗熱巴選穿一襲低胸黑色絲絨禮服，難得尺度大開，不僅藍寶石珍珠項鍊上的一顆南洋珍珠深陷「事業線」當中，還加碼躺在浴缸性感入鏡。

迪麗熱巴身穿低胸黑色絲絨禮服搭配MIKIMOTO珠寶，難得尺度大開，性感破表。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO即起至7月8日在上海舉辦「The Eyes and Hands回溯技藝之美」珠寶展，展出歷年來最具代表性的珍珠鉅作，將大自然鬼斧神工的海洋禮贊，精雕細琢成一件件珍寶藝品，每件珠寶背後的動人故事，更是讓人再三回味。

MIKIMOTO 「The Eyes and Hands回溯技藝之美」珠寶展，展出藝術珠寶作品 。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO藍寶石、鑽石與珍珠項鍊 。（MIKIMOTO提供）