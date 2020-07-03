講到日本三麗鷗旗下的大明星，一定少不了超高人氣雙子星Kiki & Lala，這次Bonny & Read首次推出Little Twin Stars聯名飾品，希望將雙子星的單純美好用飾品來陪伴，藉由飾品，把專屬女孩的勇敢傳達給喜愛雙子星的人們！

Bonny & Read聯名Little Twin Stars，以Kiki & Lala肖像出發，耳環用可愛不對稱設計組合，更推出純銀款式，長期配戴不易變黃發黑，也更能保持飾品的光澤，如有變色，用拭銀布輕輕擦拭即可，即便是黃銅款也搭配S925銀針，再加上施華洛世奇水晶，都能不顯浮誇洋溢少女氣質，是給喜愛收藏雙子星迷的一個全新選擇。

雙子星夜空耳環。（圖／品牌提供）

同時，包裝設計也完全不馬虎，用雙子星獨有的粉色為主色系製作專屬外盒，外觀上印製了Kiki與Lala相互依偎的可愛模樣，再結合同色系的粉紅緞帶，打開來飾品配有專屬背卡，讓每次佩戴使用都能有愉悅的感受，只有Kiki & Lala能帶來這樣的美好，就讓雙子星們來持續守護你吧。

雙子星搖曳耳環。（圖／品牌提供）

雙子星銀河手鍊。（圖／品牌提供）

Bonny & Read飾品每次與三麗鷗的聯名都令粉絲們相當期待，這次一口氣推出包括耳飾、手鍊與鎖骨鍊，共計七款Kiki & Lala的主題飾品，從純銀材質到黃銅油滴填色，再到俏麗的貼耳款與夢幻的垂墜款，還有浪漫精緻的純銀手鍊與鎖骨鍊，徹底攻陷女孩們的想像。在設計上，除了將可愛的Kiki & Lala頭臉做完整的呈現，同時注入了銀河系的想像，伴以星星、銀河、土星，和月亮的形象，再配上代表兩人頭髮顏色的粉色與藍色的施華洛世奇水晶，璀璨的設計兼具日常實戴性，同時，無耳洞女孩也不用擔心，全系列耳環都有推出針夾兩式，大大滿足女孩們在耳飾上的玩心。

雙子星銀河鎖骨鍊。（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得BONNY & READ x Little Twin Stars耳環/夾*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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