瑞士高級製錶品牌Breguet寶璣，今年再次加入《台北101 World Masterpiece大師之作》高級鐘錶暨珠寶大展，由名模林楷奇詮釋Marine航海系列5887時間等式萬年曆陀飛輪玫瑰金腕錶，吸引參觀嘉賓目光。此外，僅限專賣店發行的新款橘色皮革錶帶的Tradition 傳世系列7038女士腕錶，也藉此時刻正式在台曝光！

Tradition傳世系列7038女士腕錶展示了靈感源自品牌歷史的高級機芯，彰顯極致機械美感，同時散發女性魅力。擺輪游絲是腕錶振動的心臟，設於4時至5時之間的錶橋下，由寶璣於1790年發明的「pare-chute」降落傘式避震裝置所保護。在對面的7時至8時位置之間，中央齒輪和錶橋與寶璣擺輪採用相同尺寸，兩者完美對稱。中心的發條盒綴以玫瑰圖案，與機芯的齒輪一樣採用金色調，並與深棕色精細噴砂打磨的錶橋和主夾板營造鮮明對比。

台北101初次亮相！寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款（圖／品牌提供）

大溪地珍珠母貝錶盤採用偏心設計，位於12時位置，透過金質寶璣指針指示時間。錶盤的幻彩錶面飾有「巴黎釘紋（clous de Paris）」機刻雕花圖案，並綴以寶璣鐫刻字樣和腕錶的獨立編號。時圈設有寶璣數字，並以精緻的手工機刻雕花外緣作裝飾。10時位置備有一枚纖細的逆跳指針，低調地指示秒數。

台北101初次亮相！寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款（圖／品牌提供）

Tradition 7038腕錶的機芯置於精細錢幣紋玫瑰金錶殼內，錶圈鑲嵌68顆鑽石，上鍊錶冠亦鑲嵌1顆蛋面切割紅寶石，為整體設計的美態錦上添花。通過透明底蓋，可見自動上鍊寶璣505SR型機芯的背面。機芯的金質自動盤飾有機刻雕花玫瑰花圖案，呼應錶盤上的發條鼓裝飾。焊接錶耳的邊緣略呈曲面，連接橙色小牛皮革錶帶。

台北101初次亮相！寶璣TRADITION 7038女士腕錶專賣店限量款（圖／品牌提供）

另外，寶璣亦為這款腕錶推出獨有的相配作品：一款獨特精緻、設計優雅的橘色粒面小牛皮手拿包。手拿包在意大利製作，可作手提式、肩揹式或斜揹式使用，亮麗的橘色亦與Tradition 7038腕錶錶帶相襯；而手拿包搭扣又與Tradition 7038腕錶發條盒上的玫瑰花圖案互相呼應，相得益彰。