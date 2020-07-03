針對振興三倍券將上路，家樂福首波端出超過40倍加碼，聯合50個品牌廠商，集結家樂福實體與數位全館商品、購物中心（商店街、美食街）與異業合作，推出20萬本「家樂福振興彭湃包」，每本涵蓋生活購物、美食饗宴、出遊玩樂3大類優惠抵用券，價值4萬元，20萬本總值80億元。

7月15日至28日持紙本三倍劵單筆消費滿1000元可獲得1份「家樂福振興彭湃包」，品牌包含NIKE、adidas、石二鍋、陶板屋、威秀等。每人限領取1本，家樂福全台量販店各店配量700至8000本，便利購各店配量50本以上。

至於數位部分，即日起於玉山官網綁定數位三倍劵享1%回饋，15日至28日使用家樂福APP綁定玉山家樂福聯名卡，刷卡單筆滿3000元，最高享10%回饋電子折價劵；9月2日前於全台家樂福量販/便利購使用紙本三倍劵再刷玉山家樂福聯名卡付款，有機會抽最大獎Gogoro 3 Delight重型電動機車，詳見家樂福官網（https://www.carrefour.com.tw/）。