中華高級珠寶品牌Qeelin，於今夏推出Yu Yi 珍珠母貝系列。將清新亮麗的珍珠母貝融入優雅的Yu Yi設計，打造出一個全新搭配，既可以保有傳統以飾品表逹愛意，亦讓這個夏天擁有一份與眾不同的浪漫時尚。

Qeelin創辦人及創意總監Dennis Chan表示：「古時候的如意鎖不僅是送給摯愛的禮物，也代表一種誠摯的祝福。以如意鎖為設計靈感的Yu Yi系列，也帶有萬事如意、美夢成真的涵義，可以將其視為對身邊人的一份承諾，亦表達一份祝福。」

珍珠母貝如意鎖讓經典譜上清新！為夏天帶來幸福悅目（圖／品牌提供）

Qeelin一貫以當代風格的流線型設計，重新詮釋中國傳統符號而風靡時尚界。Yu Yi系列把來自中國古代精緻的如意鎖賦予現代風格，和諧融匯各種簡約流暢的曲線與細節。系列中的項鍊和手鍊均採用獨一無二的同心結鍊環，環環緊扣著對愛情的承諾，並與Yu Yi吊墜的簡約曲線互相輝映。

珍珠母貝如意鎖讓經典譜上清新！為夏天帶來幸福悅目（圖／品牌提供）

繼備受鍾愛的翡翠及紅瑪瑙後，Qeelin於今夏以來自海洋的珍稀之寶 —— 珍珠母貝，為Yu Yi系列傾注清新活力。四款新作品均以珍珠母貝雕琢出如意鎖造型，散發母貝的炫幻虹彩，再以18K玫瑰金及閃耀鑽石作點綴，映襯穿戴者不同的膚色，成就賞心悅目之作。