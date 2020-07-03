酷暑涼一夏，全聯今（3日）起至10月8日推出飲料冰品積分樂活動，首次與韓國超夯的「KAKAO FRIENDS」合作，推出7款限量生活實用小物，期間持福利卡買飲料、冰品，單筆每滿60元，可獲得1積分，用3積分或10積分加價59元至599元可換購1款，最低1.2折起。

全聯今起推出7款「KAKAO FRIENDS」集點加價換購。（全聯提供）

配合暑假到來，這次飲料冰品積分樂以「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」為主題，利用RYAN萊恩、APEACH啵啵桃、TUBE暴走鴨、MUZI木子兔等人氣角色開發設計，共有4類7款生活實用小物，分別是「咬線磁鐵公仔-RYAN萊恩/MUZI木子兔」、「發光卡套-RYAN萊恩/APEACH啵啵桃」、「顯示型大容量無線行動電源-RYAN萊恩/TUBE暴走鴨」、「黃/白光多功能公仔桌燈-RYAN萊恩」。其中，觸控的「黃/白光多功能公仔桌燈-RYAN萊恩」，可切換白、黃燈，長按能調整亮度，底座可當收納筆筒及手機支架，使用USB接頭供電，人氣最高。

全聯趁活動期間也祭出69折起促銷價，包含新登場的「小立家台灣無糖冷泡茶」、「Lotte西瓜冰棒」；超夯的珍珠冰品「雅方-黑糖珍奶雪糕」與IG必曬網美冰品「雅方-蛋蛋冰」則是第2件5折起。

全聯今起推出7款「KAKAO FRIENDS」集點加價換購。（全聯提供）

6月16日獨家推出的「義美X歇腳亭-紅豆粉粿珍珠冰棒」，至今賣破6萬盒，業績衝破650萬元；使用台灣屏東出產的鹹鴨蛋黃與黑糖風味珍珠製成的「阿奇儂雪糕－鹹蛋黃珍珠」開賣至今也賣破5萬盒，創造400萬元業績。預計在消暑商機與飲料冰品積分樂活動推動下，可望帶動整體業績成長2成。