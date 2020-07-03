愛買為了鼓勵民眾把振興三倍券用在民生用品上，除了結合遠東集團資源外，再加上賣場推出的三倍券優惠活動，共同加乘推出愛買史上點數最高倍數回饋，點數50倍送、最高送1500點，是史無前例報復性贈點。此外，HAPPY GO卡友身份證字號中含3個「3」，15日至28日持本人身分證正本至全台14家客服中心，可兌換300元抵用券，限量共1000份，送完為止。

即日起將三倍券網路登錄為「遠東商銀HAPPY GO信用卡」，並於HAPPY GO Pay綁定同1張遠東商銀HAPPY GO信用卡，15日至28日至愛買實體通路購物單筆滿3000元（含指定DM商品），使用HAPPY GO Pay支付結帳，可獲點數最高1500點（市值450元），相較平日單筆消費需滿15萬元才可獲贈1500點，這次是平日贈點的50倍。

愛買預估，三倍券的熱度與買氣在7月下半月最為熱烈，於是提前釋放中元大檔的行銷資源，再放大誘因吸引民眾到賣場使用三倍券，15日至28日也會推出三倍券「點數回饋」+「品類現折」+「全館折扣」累加優惠，包含指定品類滿額現折，折扣金額最高3000元起、1日限定全館滿額折扣等，祭出民生用品限時折上折無敵回饋。