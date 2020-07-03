2020台北電器空調3C影音大展終於在今（3日）至6日於世貿一館正式開展，因著最近振興券炒起一波消費熱，各大家電品牌都把握機會推出新品及優惠，像LG就趁機推出了深受台灣家庭喜愛的15公斤LG TWINWash雙能洗洗衣機，另外如奇美、東元等品牌更因應振興券將於15日才能開跑使用，所以也貼心祭出預購優惠，讓消費者能提早使用振興券，配上品牌展場優惠更划算。

LG TWINWash雙能洗15公斤蒸洗脫滾筒衣機冰磁白，5萬1800元起，即日起開放預購，預計8月上旬開賣。（LG提供）

LG TWINWash雙能洗15公斤蒸洗脫滾筒衣機冰磁白，5萬1800元起，即日起開放預購，預計8月上旬開賣。（LG提供）

LG發現近年台灣民眾對於家電會願意付出更多的錢，去購買與健康、殺菌相關訴求的商品，像品牌擁有蒸氣殺菌的Styler智慧電子衣櫥、免曬衣乾衣機、TWINWash雙能洗洗衣機等商品，都已從奢侈品變成必需品，因此今年再度因應台消費者的需求，推出15公斤LG TWINWash雙能洗洗衣機，新機更加入最新智慧洗衣技術 AI DD，可智慧感測衣物去自動選擇最適洗衣行程，增加18%衣物保護力，預計15公斤機型加入後，將為TWINWash系列帶來20%到30%的成長。

CHIMEI奇美家電於2020台北電器空調3C影音大展推出買指定型號變頻冷暖空調，即享家電好禮5選一，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2000元。（CHIMEI奇美家電提供）

CHIMEI奇美家電於2020台北電器空調3C影音大展祭4大優惠，購買指定型號大4K液晶顯示器，享最高萬元現金回饋；U750系列86吋液晶顯示器。（CHIMEI奇美家電提供）

CHIMEI奇美家電除了針對疫情而推出一系列具備訴求消毒、抑菌、殺菌等多功能的健康家電以外，還有特別推出4大優惠好禮活動，包括凡至展場攤位即享全系列家電展場限定優惠外，買指定商品再再送生活好禮或精美小家電，另外買指定型號液晶顯示器即可參與「奇美雙金振興拿現金」活動，填寫、寄送回函後，申請通過最高可享萬元現金回饋，而買指定型號變頻冷暖空調，則享家電好禮5選一，搭配政府貨物稅退稅最高再省2000元，明（4日）後2天早上10點起更可以超優惠價格選購指定型號液晶顯示器及小家電，還可提早使用振興券就能省上更多，預計4天將帶來達30%成長。

東元hi1UV-C抑菌清淨模組能夠因應消費者需要而加購，只要裝在空調上即可達到訴度99%過濾PM2.5的目的，展場價4680元起。（東元提供）

東元hi1UV-C抑菌清淨模組能夠因應消費者需要而加購，只要裝在空調上即可達到訴度99%過濾PM2.5的目的，展場價4680元起。（東元提供）

東元2個冷凍室節能變頻冰箱，展場價3萬1900元。（東元提供）

東元家電也在展中帶來多款亮眼防疫必備產品，包括能夠直接外掛於空調上的UV-C抑菌清淨模組，為業界唯一訴求99%過濾病毒及細菌的空調用清淨模組，今年更因疫情影響而帶動了30%成長，而現場也推出4重促銷優惠，像展場獨賣商品最低６折起、買指定冰箱或洗衣機享限量好禮２選１，振興卷預購3倍變7倍，最高可獲得價值7000以上回饋等優惠。