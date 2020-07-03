香奈兒日前發表2020年年度新款腕表，盡銳盡出，除了歡慶J12二十周年全新改款創新登場外，經典Premiere、Code Coco、BOY．FRIEND、Monsieur de CHANEL也都有新表登場，其中Q版香奈兒女士的Coco座鐘和Coco項鍊可愛指數破表，成為表壇的焦點話題。

香奈兒Coco座鐘以Q版香奈兒女士揮動雙臂的方式顯示時間，十分可愛，1534萬8000元，限量10座。（CHANEL提供）

香奈兒積極布局製表大業，繼1993年收購G&F Chatelain製表廠後，1998年買下Bell & Ross、2011年入股Romain Gauthier、2018年入股Montres Journe SA，2019年更收購了Kenissi表廠，展現進軍高階腕表市場的雄心，這也是香奈兒每年發表的年度新表陣容堅強、且質量俱佳的主因。

Coco長項鍊腕表，腕表藏在香奈兒女士的帽子裡，1381萬3000元，限量5只。（CHANEL提供）

還記得3年前熱賣缺貨的卡通Q版香奈兒女士Mademoiselle J12腕表？今年新登場的Coco座鐘和Coco項鍊，再度請卡通Q版香奈兒女士出馬，Coco座鐘正中央的Q版香奈兒女士以揮動雙臂的方式顯示時、分，模樣十分可愛，搭載香奈兒腕表創意工作室設計的鏤空手動上鍊機芯，並委由逾180年歷史的瑞士高級座鐘製造廠l’Epee打造。Coco長項鍊則將Q版香奈兒女士鍊墜結合腕表，將表盤藏在香奈兒女士的帽子裡，掀起帽子就可見到表盤，充滿趣味。

香奈兒Premiere山茶花鍊表，表鍊鑲嵌鑽石、日本養珠，767萬4000元，獨一無二之作。（CHANEL提供）

以八角型的芳登廣場為設計靈感的Premiere腕表，是香奈兒的第一款腕表，三十多年來不斷推陳出新，今年也不例外，全新登場的Premiere山茶花鍊錶系列結合香奈兒高級訂製珠寶工藝，將香奈兒女士最喜愛的珍珠、山茶花和鑽石等經典元素融入表鍊當中，藉此向香奈兒女士致敬。

BOY·FRIEND鏤空腕表，18K白金鑲嵌鑽石，搭載Caliber 3自製鏤空機芯，337萬7000元，限量55只。（CHANEL提供）

以傳奇No.5香水與芳登廣場為設計靈感的Boy．Friend，今年推出搭載香奈兒第三枚自製機芯Caliber 3的Boy．Friend腕表鏤空腕表，鏤空機芯的設計與簡約俐落的表殼完美呼應，更能突顯Boy．Friend的極簡時尚。

香奈兒Code Coco Pixel腕表，採用18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，276萬3000元，限量20只。（CHANEL提供）

深受年輕世代喜愛的Code Coco腕表也有新創意，以2.55包鎖扣延伸的表盤，彷彿藏著秘密，今年新款Code Coco Pixel採用18K BEIGE米色金，表帶則以組合像素化圖騰的不規則排列組合鑲嵌鑽石，好像藏著神奇密碼，予人更多的想像空間。

為男士設計的Monsieur de CHANEL腕表，18K白金表殼配深藍粒紋表盤，搭載Caliber1機芯，具瞬間跳時和逆跳分鐘功能，價格店洽，限量55只。（CHANEL提供）

至於專為男士設計打造的MONSIEUR de CHANEL腕表，搭載香奈兒第一只自製機芯Caliber 1，具有瞬間跳時及逆跳分鐘兩大功能，並在表扣和表冠處裝飾香奈兒最陽剛的經典圖騰獅子，象徵權威與力量，獅子圖騰也成為所有香奈兒自製高級鐘錶機芯的代表印記，有全鑽奢華版和白K金搭深藍粒紋表盤兩種款式。