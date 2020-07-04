在台北買房、生活一直是許多人的夢想，而屬於蛋黃區地段的中正、大安區，擁有全台知名的台大與師大商圈，周邊生活機能完善，又有全台第一學府加持，文教氣息濃厚，更是購屋的首善之地。不過台北市經多年開發，每一區幾乎都已達飽和狀態，尤其是中正、大安區，建商獵地十分困難，造成該區舊屋林立，少有新建案，因此若想要整合出一塊土地推新案，只能仰賴都更。

Legend 63中高樓層向外眺望即可觀賞上萬坪公園綠地/同豐永實業提供

【預約萬坪公園綠地 中正區添房市大利多】

在台大水源校區旁，正進行400號公園規劃案，目前仍有部分建築在預定地範圍內，預計將會陸續拆遷，待完工後可結合新店溪旁的河濱公園，拓展出上萬坪公園綠地。這項政策為中正區房市注入一劑強心針，不同於一般位在公園第一排的視野，而是即使居住在市區內，仍可觀賞到河岸風光。近期由同豐永實業推出的新建案「Legend 63」，就坐落在汀州路三段，400號公園預定地旁，中高樓層就能享有唯美的河岸景觀。

因家庭結構改變，越來越多家庭選擇30坪左右精品宅。/中時電子報攝

【Legend 63坐擁多項地段優勢 吸引爆量來電詢問】

同豐永實業經多年籌畫，終於整合出一塊占地202坪的土地，才得以推出主打都會時尚風的精品宅「Legend 63」，步行3分鐘即可抵達捷運台電大樓站，開車也可銜接水源快速道路與建國高架道路，交通十分便利。又擁有生活機能、學區上的優勢，加上400號公園預定地加持，可謂占盡地段優勢。而樓層規劃為地上12樓，地下4樓，共40戶，擁有40個坡道式平面車位，共有32坪與63坪兩種房型，每一戶皆挑高3米6，展現寬敞格局。目前開價每坪落在103~152萬之間，總價則介於3000~4500萬。

負責此案行銷相關的業務部副總林訓提到，近年來由於少子化的關係，家庭結構多以四人以下小家庭為主，32坪左右精品宅正符合需求。而「Legend 63」規劃為黃金級綠建築，在內配上更經過嚴選，採用TOSTEM鋁門窗、日本原裝進口氣密窗、三菱全熱交換機、三菱變頻空調室外機、LOW-E中空玻璃，以及全棟式3M淨水系統等。林副總表示，同豐永實業標榜要給住戶使用最好的產品，因此才會在內部配置上如此用心規劃。

【購屋目的不同 在細節上顯現差別】

一般人在購屋上有三種考量：買環境、買產品、買個戶條件不同，在同地段諸多房產商品中，如何能脫穎而出讓消費者喜愛。就必須塑造差異化，「Legend 63」擁有絕佳水岸視野，再加上細心籌劃的內部配設，才能在銷售上取得成功，吸引大量買氣。