艾瑞絲（盧昕妤）曾是大同高中的實習英文老師，後來加入網紅反骨男孩，風格轉趨甜美性感，近日她拍了一支瑜伽影片，還開視訊聊天APP揪陌生網友齊做運動，引發熱議。

影片一開頭，艾瑞絲表示拍過很多重訓、跳舞或是游泳的影片，但就是沒拍過瑜伽，為了找伴一起督促做運動，她下載一對一的視訊聊天APP，當系統隨機來電某個陌生男性網友時，艾瑞絲大膽問對方女生如何聊色，該名男網友直言：「有些就是露丸（點）啊」，艾瑞絲繼續追問：「那鮑魚呢？」得到男網友肯定的答覆後，艾瑞絲驚呼連連，不諱言：「不瞞你說，我是美鮑皇后！」

艾瑞絲接著把手機鏡頭對準下半身，當著男網友的面做了幾個瑜伽姿勢，其中一招還不斷開合雙腿，逗得對方呵呵大笑，直誇：「妳真的好開朗喔～」影片釋出後，不少粉絲看得臉紅心跳，紛紛留言：「哇～這些姿勢太猛了吧！真不愧是美鮑皇后，艾瑞絲是瑜珈女神啦」、「救命，我的鼻血看到瑞絲就止不住惹」、「太香了 香到嗅覺失靈」。