以下三個星座的愛深刻又綿長，在一起越久就愛你越深！

▍第三名：摩羯座

摩羯座比較慢熱，對於愛情的接受度要比其他人差，如果一個人一開始就對他熱情似火，他會很不習慣，甚至有些排斥，他需要慢慢走進一個人的內心，而和他在一起的人也需要時間一點點走進他的內心。因此，和摩羯在一起越久彼此了解得更深，他對你的感情也就越深。

▍第二名：金牛座

金牛座不追求轟轟烈烈的愛情，只期待能細水長流生生不息的感情。戀愛起初牛牛隻是因喜歡，而越到後來兩個人在一起的時間久了，喜歡就變成了愛、依賴，兩個人之間的點點滴滴不知不覺融入到牛牛的生活中和心底最深處，讓他無法割捨。並且在一起穩定了牛牛也會為兩人的未來做很多規劃，他心中有了你，就會處處想到你，願意為你做任何事情，為了讓你更幸福而付出更多努力。

▍第一名：天蠍座

天蠍的愛因為有他的佔有慾和控制欲在裡面，會顯得更加濃烈。兩個人在一起時間越久天蠍的愛越深，他的責任心也會越重，會把你的事情完全當成自己的事情，為你付出，保護你，照顧你。他的佔有慾不會因為時間久而沖淡，反而他會覺得你們不僅要此生相依，甚至應該生生世世在一起，永遠不和你分開，你只能屬於他一個人。

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