想要成功撩男，絕對要有一支美色唇彩，不過面對這麼多色選，亂亂挑小心反而嚇跑男生XD。不妨參考看看YSL這次親親日活動精挑細選出的七款人氣色選，讓妳一塗上包準跟男友熱吻到天亮>///<。

首先揭曉男孩最愛的TOP3唇色分別是「情挑誘光水唇膏」的#76跟#92、還有「奢華緞面漆光唇釉」的#419。有著乾唇人救星稱號的情挑誘光水唇膏，因為含有65%保養精油成分，塗在唇上的柔滑亮澤光感就已經很誘人了，如果又是#76的溫柔氣質櫻桃豆沙色、跟極度顯白又好可愛的#92冰沙草莓色，難怪會榮登男生好感度最佳的色選前兩名；而排行榜No.3的奢華緞面漆光唇釉#419蜜桃軟糖色，因為甜而不膩，不管任何膚色都適合，也被各大討論區公認是斬男最佳武器！

開賣3小時內全台完售的YSL情挑誘光水唇膏#76。（圖／吳雅鈴攝影、品牌提供）

單月銷量破千支的YSL情挑誘光水唇膏#92。（圖／吳雅鈴攝影）

小編個人也好喜歡的奢華緞面漆光唇釉#419，自己看這樣的甜美撒嬌色完全沒有膚色限制，誰擦都能完美駕馭。（圖／吳雅鈴攝影、品牌提供）

另外像是奢華緞面漆光唇釉的#420冰晶番茄、#425蜜糖石榴、#432白桃烏龍跟#433無花果優格也很受男生好評，前兩個是帶有性感氣息卻不過度強勢的偏紅色系，如果妳的他是可以接受女生精心化妝的人，選這兩色一定會被說變超美；後兩個則是清透又實擦的奶茶色系，若是比較不喜歡高調妝容的男生，那麼這兩色什麼場合擦都OK，而且還能為整體質感加分，難怪會不停創下斷貨紀錄。

奢華緞光唇釉的#420跟#425。（圖／吳雅鈴攝影、品牌提供）

奢華緞光唇釉的#432跟#433。（圖／品牌提供）

有想添購這7色的女孩請注意！即日起至7/8 YSL將舉辦親親日活動，只要在這段期間購買「時尚印記雪融唇釉」+任一「親親色」，就能獲得「時尚印記絲絨唇露 #16精巧版」+「名模肌密保濕豐唇精粹精巧版」乙份，因為數量有限，想要獲得免費好禮就快到櫃上看看吧。

只要買新品唇釉+以上7個親親色選任一，就可以把中間那組小禮物一起帶回家。（圖／吳雅鈴攝影）

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