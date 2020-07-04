威力彩連槓41期，頭獎累積金額上看13億元，下週一（6日）開獎揭曉獎落誰家，也讓各星座運勢備受關注。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分析下週的各星座運勢，並以星星數列出排名，直指下週處女座、金牛座及射手座運勢最佳，其中又以射手座的財運最旺！

7月4日～7月10日各星座運勢如下：

牡羊座：各種打擊、影響睡眠；生活中可能會有意外消息，自己要懂得調適心情，以免影響作息。

獅子座：期待落空，感到失落；生活中的期望值太高，難免會有失落感，轉念顯得特別重要。

雙魚座：太過熱心，反遭嫌棄；雙魚的朋友常有一股熱忱、熱心，但身邊的人若不領情，一樣會有失落情緒。

巨蟹座：聚會太多，留意身材；最近人緣非常好，活動滿檔，要特別注意身材走樣。

天蠍座：朋友身上學習經驗；可藉由朋友拓展人生視野。

摩羯座：工作領域有些變動；保持彈性會讓舞台更寬廣。

下週各星座運勢出爐。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube頻道）

雙子座：一切就緒，準備出擊；感情、工作目標都已準備好要蓄勢待發。

天秤座：事事順利，心情喜悅；生活中所有想推動的事情都非常順利。

水瓶座：大膽嘗試，展現自我；大膽做新嘗試，可以挖掘出隱藏實力。

處女座：自信魅力，無比耀眼；勇敢展現自信，會讓自己更有魅力。

金牛座：事業表現，鴻圖大展；事業有好的發揮，可以得到讚賞。

射手座：合夥關係，財富可期；透過合作讓伴侶更緊密、創造更多財富。

另外，Amanda特別加碼，下週感情最旺的是處女座；事業方面最旺的是金牛座；至於財運最旺的星座，則是「射手座」。

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