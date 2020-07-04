漂亮到不合法？來自台灣的正妹老闆娘「蔓綾」（Angel Chiu）以美艷臉蛋及S型好身材走紅，身高158cm的她卻有著32E、26、36的惹火三圍，堪稱「內衣女神」一點都不為過！她在3年前從內衣代購起家，一路做到內衣老闆娘，並成立專屬內衣品牌「HER & NOW」，穿著向來超美式的她，從不吝嗇在IG上曬出健美體態，每每發文總讓大票粉絲陷入瘋狂。

目前居住在洛杉磯的蔓綾擁有超甜笑容，總是以正能量感染大家的她，先前發文寫下心情：「Just trust. 要相信，宇宙正在用最完美的方式顯化一切！來，還不凹個漂亮的Pose給自己看看妳有多漂亮？」並附上一張「側顏殺」辣照，畫面中她身穿白色蕾絲背心，讓側身的ㄦ字纖腰一覽無遺，仔細一看下半身更露出火辣小褲，不科學的好身材讓網友猛誇：「夭壽地獄辣椒的那種辣」，她則搞笑回應：「我想說今天我是清純小百合欸？」

在 Instagram 查看這則貼文 Angel Chiu | 蔓綾（@isangelc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 6:50 張貼

對於大家趨之若鶩的美胸，蔓綾也大方公開養胸秘招！以她多年研究內衣的經驗來看，她表示有超多女性都不知道自己準確的尺寸，甚至從來沒有獨自買過內衣，對此，蔓綾大方表示：「我一直都在倡導說要好好認識自己身體！尤其內衣要穿對，有事沒事都可以喬一下。」她鼓勵每個女孩可以試試看去專櫃量正確的胸型尺寸，「當開始自己買內衣時，其實是一種獨立自主的選擇權！」

在 Instagram 查看這則貼文 Angel Chiu | 蔓綾（@isangelc）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 19 日 下午 6:11 張貼

而為了維持凹凸有緻的身材及水蛇腰，蔓綾更會時不時就到健身房報到！尤其在疫情時期，她會跟著YouTube上的健身影片做伏地挺身或瑜珈等健胸動作，讓胸部更堅挺還能雕塑身型，想要瘦身不瘦胸的體態絕對要動起來。