南韓40歲女星李貞賢(이정현)，將於7/15上映全新電影《屍速列車：感染半島》令粉絲們十分期待。近日，她受邀登上時尚雜誌7月號封面，大秀纖細好身材，網友們看了直呼「根本是少女」。

過去曾以歌手身份出道的李貞賢，以一曲電音舞曲《WA！》紅遍全亞洲，加上獨創的「小指麥」舞蹈動作，讓她在當時人氣爆表奪下多項人氣大獎，並有了「韓流鼻祖」、「電音天后」等封號。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

近幾年陸續將事業重心轉往戲劇圈發展的她，去年宣布結婚後，依然積極推出多部電影作品，7/15也即將推出《屍速列車2》與男星姜棟元一同對抗喪屍。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

為了宣傳新電影，她登上時尚雜誌《1st Look》的封面，只見她剪了一頭妹妹頭瀏海換上多套造型，其中一件白色U領上衣竟胸下及大腿側面挖空，雪肌若影若現十分性感，網友看到紛紛大讚「姐姐怎麼都沒變」、「跟剛出道時一樣美」、「太像少女了吧！哪來的40歲」。