一周正妹精選》盛夏雖炎熱，但卻造就一票明星或正妹在穿搭選擇上，以自身優勢紛紛展現好身材，而《中時電子報》重點整理七大正妹讓粉絲一次滿足，像周曉涵在度假用綠色比基尼襯托雪白肌；獸醫乃的深V的上衣若隱若現半球還自嘲比男人小；去海灘總會看到不少男女玩沙灘排球，而這位正妹172cm曬出古銅肌蜜大腿；文藝女神穿紅色細肩帶長裙洩圓弧曲線不再藏好身材；鮪魚自PO比基尼照時，同時也出賣了元元、林莎好身材；最美教練夏日健身的穿著一定要學；最後一位表特正妹短褲的反穿更引起粉絲暴動！

704「表特正妹」掀短版T洩南半球！熱褲反穿解扣掉出美尻

近日在PTT表特版上受到網友喜愛的日本寫真女星似鳥沙也加，不僅長相甜美，身材更是火辣性感，在IG上經常上傳火辣的穿搭吸引一票老司機珍藏。近日曬出拍攝週刊封面時的側拍辣照，只見她穿著紅色短版T桖搭配小褲，秀出飽滿南半球及結實的腹肌線條，下一張更直接將牛仔褲的扣子全開秀出俏臀美尻看起來甜美又性感，照片一出立即吸引超過8萬人按讚留言直呼「受不了」。」的封號得到大批粉絲支持。

703 「最美教練」陳暖央瘦到肚子凹陷！超狂腹肌加碼辣小褲

大陸「最美健身教練」陳暖央以清純外貌、蘿莉長相走紅，身高163公分的她身型纖瘦又健美，是健身圈內的女神級人物，先前她才公開透露自己的體脂率在10%-14%左右，驚人數據相當令人佩服。近日她發出超辣居家寫真，曝光自己在家只穿小褲的模樣，立刻引發大批粉絲熱議。

702 鮪魚深V到胸下！同框比基尼女神「畫面波濤洶湧」

女星鮪魚（徐瑋吟）趁著端午連假安排旅遊，除了在社群平台一連串的景點照洗版，不忘PO出泳裝照，還同框元元、林莎同曬比基尼，連曾莞婷都忍不住誇：「美呆了」。照片中，鮪魚綁起金色頭髮，化著細緻的妝容，身穿藍點豹紋的連身泳裝，胸口開深V到腹部，渾圓雙球若隱若現，轉身又秀出無瑕美背和蜜桃臀，配上一雙修長美腿，完全突顯出好身材。

701 168cm文藝女神水蛇腰太驚人！清涼吊帶洩圓弧曲線

大陸女星夢秦向來以獨特的清新氣質深植人心，白皙皮膚配上會笑的眼睛，是許多粉絲心目中的文藝女神，外貌姣好的她早在學生時期就出演電影版《微微一笑很傾城》，與Angelababy、井柏然等當紅明星合作，深受大票粉絲喜愛。近日，夢秦在微博上曝光一組夏日寫真，並寫下「自帶濾鏡的夏天」，只見她換上風格活潑的紅色細肩帶長裙，置身在叢林之中就像精靈一樣，氣質空靈的她連身材都超犯規，身高168CM的她體重只有42公斤，正面照直接讓水蛇腰曲線一覽無遺，整體畫面超有女人味。

630 周曉涵穿比基尼逛農場！綠色調加重襯托雪白美胸

女星周曉涵以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，進入演藝圈接拍多部知名電視劇，成為火紅的台劇女神。近日，她透過社群平台上傳度假美照，只穿著比基尼就出現在農場，好身材完全一覽無遺。照片中，周曉涵戴著大草帽、墨鏡，身穿綠色比基尼，而綠色調剛好融入環境中，能襯托出白皙的肌膚，渾圓胸型、ㄦ字腰和修長美腿，她表示：「最近真的特愛高腰泳裝，性感中帶點優雅，顯腿長又能遮小肚肚，不用再拚命吸氣和修圖啦。」

629 172cm沙灘排球正妹曬健康美！跳躍掉出「蜜臀、大長腿」

今年受到新冠肺炎疫情影響，不少大型活動紛紛取消，就連國際賽事2020東京奧運也被迫改期。不過即使如此，即將上場的選手們還是十分獲得矚目，而日本投票網站「gooランキング」近日找來500名網友進行「最美在役運動女選手」票選活動，而獲得冠軍的便是擁有健康小麥肌的坂口香穗。172cm長相甜美的她，不僅成績優異，還有雙圓潤大眼及超陽光的招牌笑容，只要一上場立刻成為全場矚目的焦點。

628 獸醫乃接班人深V露W半球！合照男性友人糗爆

「台大五姬」獸醫乃（劉乃潔）內外兼具轟動一時，低調的她雖消失許久，不過有名中興大學畢業的正妹獸醫，笑容甜美、身材惹火，曾登上PTT表特版。該名正妹獸醫叫黄若茜，工作之餘喜歡到戶外接觸大自然，近期她與友人到郊區拍照，難得換上一件深V的上衣，隱約露出事業線和飽滿酥胸，不過，當她和男性友人站在一起拍照時，卻當場被對方結實的胸肌比下去，幽默的表示：「還是會傷心，還是會焦慮，奶還是比男人小（可惡）」。