女星蘿莉塔從節目《大學生了沒》出道，憑著流利口才和直率個性活躍各大綜藝節目，但外型卻常被比擬訐譙龍，她最近接受節目《綜藝大熱門》改造，搖身一變成性感女神，連她自己都忍不住說：「這不是我！這不是徐若瑄嗎？」

照片中，蘿莉塔留著褐色長捲髮，化上精緻妝容，身上只穿白色襯衫，胸前鈕扣解開，露出深邃的事業線，蘿莉塔笑說：「一開始拍的時候，他們（攝影師）還說『妳的胸部去哪裡』」經由攝影團隊的指導，蘿莉塔每個動作都夾緊手臂、製造出深邃乳溝，不忘自嘲：「你就知道我平常多敬業了，塞很多東西。」

蘿莉塔解放白襯衫鈕扣！雙臂夾出「超深事業線」張腿超辣。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

拍這組照片時，蘿莉塔下半身只有穿小件的內褲，時不時張開雙腿入鏡，性感的一面連吳宗憲都被撩到，「這些照片還真的會有遐想的。」Lulu也跟著附和：「妳很會無辜。」蘿莉塔連忙解釋：「拍照的時候，旁邊的工作人員一直有說『蘿莉塔，妳無辜一點，風塵味出來了』」笑說攝影師可能拍了10張，才有1張是無辜的。