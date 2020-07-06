28歲大陸女星鄭爽外型清純、顏值高，過去因演出大陸版《流星花園》吸引大票粉絲追隨，天生的精緻臉蛋加上優雅氣質，讓她與周冬雨、關曉彤和楊紫並列大陸「90後四小花旦」，近日，鄭爽首次登上海外雜誌封面，以優雅的黑色系穿搭表達時尚態度。

近日，鄭爽登上2020年越南版《時尚芭莎》雜誌的七月號封面，在這組大片中，她化了明顯的黑色眼線，挑戰以皮革蕾絲裙裝出場，不同於以往的甜美風格，​​​彰顯另類異域女孩氣質。除了復古多變的服裝造型，更在造型嘗試酷帥的齊劉海配高馬尾，打破她鄰家女孩印象，意外給人一種反差的俏皮感，詮釋別具一格的時尚魅力。

鄭爽登上2020年越南版《時尚芭莎》雜誌的七月號封面。（圖／摘自微博@热门明星私服）

鄭爽登上2020年越南版《時尚芭莎》雜誌的七月號封面。（圖／摘自微博@热门明星私服）

鄭爽也搭配英國品牌JW Anderson經典的黑色Midi Cap Bag，質感輪廓凸顯卓然氣質，讓大票粉絲看了紛紛留言：「膚白貌美大長腿的小仙女」、「比例真的優越」、 「全新的爽好辣」、「小鄭的表現力太絕了」。

（圖／摘自微博@JW_ANDERSON）