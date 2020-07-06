以下四個星座男把女友看做像貓似的，有點小脾氣、小任性讓他覺得很可愛，越兇他他會越寵你！

▍1.天秤男

天秤男溫柔好脾氣，且很有包容心，他愛你就會接受你的方方面面，你的好你的壞他通通都愛。天秤男的抗虐能力也很強，有時候你越兇他反倒覺得你越可愛，當然這裡排除無休止的任性。你發脾氣的時候，他不會跟你來硬的，他會用溫柔來撫慰你，慢慢你會被這種溫柔影響也會反省自己的衝動和易怒。他知道愛你的方式，也懂寵你的訣竅。

▍2.白羊男

白羊男陽光灑脫，性格坦率，有什麼煩惱和郁悶一會就忘掉了。在你面前，雖然遇到問題他也絕不會相讓，你脾氣上來的時候他也絕不認慫，一定要給你槓一槓，不過這對白羊男來說是你們生活的調味劑，吵鬧過後他就會嬉皮笑臉來哄你開心。他不怕你兇，你越兇他覺得你越有個性，更能引起他的征服欲，只要你懂得適可而止，他就會一直寵你。

▍3.處女男

處女男很挑剔，即使你再完美他也能挑出一堆毛病，不過好在他很性格溫和，不急躁，總能包容你的暴躁。即使你對他發脾氣對他凶，他也毫無怨言，畢竟是自己嘮叨在先，他也會意識到自己是不是太過嘮叨比較煩人。對於處女男，他本身不是主動的一方，你有什麼要求和想法就之間表達，甚至是發脾氣指出也沒關係，這樣會讓他覺得你比較之間坦率好相處，千萬不要讓他猜來猜去。

▍4.雙魚男

雙魚男很溫柔，對自己喜歡的人能好到毫無原則，會盡一切能力對你好，即使你很凶也不溫柔，但是在他眼裡這些都是你的模樣他都愛。有時候你吃醋發脾氣，擔心他發脾氣，他更是記在心裡，當成你愛他的證據。你的兇，他願意承受，他的溫柔，只想給你，他就是要寵著你，讓你做他的寶貝。

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