瑞士頂級製錶品牌愛彼於7月3日假遠東百貨信義A13舉辦「AP全新概念店開幕記者會」，更邀請魅力男星陳柏霖、音樂人氣鬼才盧廣仲、新生代歌手吳卓源以及時尚潮模李函一同共襄盛舉。

愛彼遠百信義A13概念店邀請男星陳柏霖、歌手盧廣仲、歌手吳卓源和潮模李函同台，而許久未公開露面陳柏霖，最近特別關注台北電影節，自己看了新片《破處》跟《刻在你心底的名字》，大推這兩部片，另好兄弟柯震東主演的新片《打噴嚏》將上映，他已率先包場用行動支持；盧廣仲則是對辟邪吉祥事物十興趣，以他手上的AP舉例，它的八角形錶框讓他想到辟邪的八卦，「就覺得很福氣、很吉祥。」

皇家橡樹概念系列 飛行陀飛輪雙時區腕錶。(圖/品牌提供)

34毫米皇家橡樹系列自動上鍊腕錶。(圖/品牌提供)

陳柏霖、吳卓源、李函、盧廣仲選了自己愛的錶款。(圖/品牌提供)

愛彼遠百信義A13概念店共分為一、二兩層樓，設計靈感源自愛彼家鄉-瑞士汝拉山谷（Vallée de Joux），迷人造型傢俱與陳列擺飾巧妙結合瑞士布拉蘇絲原木與奇岩，描繪愛彼家鄉身處侏儸山脈中的自然寫意，店內更特別選用瑞士原廠木質香氛，鼻息之間，創造專屬愛彼的親切溫暖，其中二樓設置一室獨立貴賓包廂，以星空夜語滿室揮撒，相伴貴賓徜徉在愛彼的鐘錶世界。