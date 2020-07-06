女人選購腕表，除了在意腕表外在的功能、設計和工藝外，對於腕表背後的故事往往更感興趣，若能融入女人最愛的鑽石寶石，就更為加分。日本Seiko主打Lukia女表，融入活力四射的銀座時尚，寶璣(Breguet）的那不勒斯王后系列女表充滿皇室品味，讓女人為之傾心。

Seiko旗下女表Lukia問市25周年，推出奢華版月白色珍珠母貝表盤限量表，限量250只，7萬2000元。（Seiko提供）

日本精品腕表Seiko旗下女表Lukia為慶祝問市25周年，特別以品牌企業總部的所在地銀座為設計靈感，打造六款充滿銀座時尚的腕表，表面正中央繪有花朵圖案並鑲有八顆鑽石時標，並以六個日本傳統色彩的表盤設計，詮釋銀座多變魅力與萬種風情，包括歌舞伎妝容所使用的「胡粉」白色、充滿熱情的紅色、象徵銀座星空的琉璃藍色、源自銀座石板道路的青白橡色、柔美又帶有凜然感的櫻色、猶如銀座夜晚閃耀通明光輝的月白色等，透過紮根於日本的美學意識，讓腕表充滿了豐富情感。

寶璣以那不勒斯王后為名的Reine de Naples 8918鑽表，120萬6000元。（Breguet提供）

寶璣的那不勒斯王后腕表，源自寶璣先生為拿破崙的妹妹那不勒斯王后卡洛琳繆拉（Caroline Murat）設計的手鐲表因而得名，不僅充滿皇室品味，而且是人類史上第一只手鐲型腕表，別具象徵意義，一直品牌的經典。今年新款那不勒斯王后Reine de Naples 8918大明火琺瑯鑽表，首次運用純淨明亮的白色大明火琺瑯，並採用如星象色調的數字，為表盤更添光采。