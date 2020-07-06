誘惑線條與唯美浪漫是Blumarine一直以來不斷強調的設計主軸，迷人的線條與細緻緞面的觸感，牽動著視覺與觸覺的雙重享受。在韓國素有妖精系之稱的李聖經與Red Velvet成員 Joy (朴秀英)分別以浪漫及性感體現。

富有「長腿妖精」之稱的韓國女星李聖經日前於拍攝期間身穿一襲淺粉紅色緞面花卉半身裙，搭配身旁粉嫩的氣球，整體氛圍顯得浪漫甜美，同時也釋出一段隨興舞蹈影片，在自然照射的光影下若隱若現展露迷人曲線，將Blumarine的空靈飄逸完美詮釋，令人目眩神迷。

「長腿妖精」李聖經與朴秀英都愛！半身裙穿搭透迷人曲線（圖／品牌提供）

身為人氣女團Red Velvet的「性感妖精」擔當Joy (朴秀英)也在Instagram上釋出不同風情的Blumarine穿搭照，相較於李聖經充滿女性甜美，Joy則是以性感妖嬈詮釋。浪漫夢幻的絲綢印花長裙在Joy的穿搭下，展現一種不同的成熟韻味，黑色的不規則蕾絲馬甲也提升整體造型的層次感，保有女人浪漫高尚的氣質同時也蘊含著個人獨特的性感魅力。

「長腿妖精」李聖經與朴秀英都愛！半身裙穿搭透迷人曲線（圖／品牌提供）

Blumarine除了最具經典的長洋裝外，優雅貼身的半身裙，亦是品牌很受歡迎的單品，上身可以選擇李聖經搭配素雅針織衫散發優雅柔情，也可以如同Joy (朴秀英)選擇性感馬甲上衣展現時髦奢華。