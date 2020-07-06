為歡慶與知名藝術家Joshua Vides合作的California Sky系列閃耀上市，FENDI 特於7月4日於南京德基廣場一期一樓中庭舉辦 《加州天空》POP UP快閃店池畔派對，男神楊祐寧也親臨現場演繹系列新裝，展現不凡俊帥英姿。

繼去年7月合作打造倫敦 Harrods 百貨的 FENDI CAFFE 及 Peekaboo Bar 期間限定店後，Silvia Venturini Fendi再次攜手洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides，帶來無拘無束、活力四射的FENDI California Sky系列。FENDI California Sky《加州天空》南京德基POP UP快閃店以Joshua Vides標誌性的黑白卡通麥克筆風格為主調，輔以天藍色和紫藤色為主題背景打造店面陳列，由Joshua重新演繹的FENDI Stamps和標誌性的FF logo也煥然一新，將POP UP快閃店呈現出極具魅力的3D和幻視效果。

楊祐寧池畔派對穿新裝！3D街頭度假風帥翻（圖／品牌提供）

現場妝點有令人耳目一新的遮陽傘與泳池，完美展現新系列的度假風格，街頭風十足的尼龍防風衣、飾有浮雕花紋的自行車短褲、印花牛仔褲，到由緹花面料精心剪裁的優雅晚裝，更有沙灘裝和動感十足的裝束，宛如羅馬天空一般的淡藍色成為了藝術家揮灑靈感的畫布，盡情展現假日時節的美好時光。

楊祐寧池畔派對穿新裝！3D街頭度假風帥翻（圖／品牌提供）

FENDI California Sky《加州天空》南京德基POP UP快閃店將於2020年6月29日持續至7月12日止，讓賓客能親臨現場感受當代藝術與FENDI羅馬傳承的完美融合。