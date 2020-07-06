推出後好評如潮湧般的「國民腮紅」再推新色，heme本季以「夏日輕透紅潤肌」為概念，特別推出「蜜糖裸棕、微光珊瑚、暖楓紅棕、落日玫瑰」，以裸土和珊瑚的完美調配，打造最適合亞洲膚色的「暖陽杏土色調」！

heme純色腮紅推出四款新色。（圖／邱映慈攝影）

其中 #10蜜糖裸棕、#12暖楓紅棕特別推薦入手。溫柔知性的「蜜糖裸棕」色，輕刷暈染出自然好氣色，亞洲膚色也能輕鬆駕馭，此外，可運用為打底腮紅，疊出層次妝效；「暖楓紅棕」色可刷出如夏日曬後的透紅肌膚，陽光灑上顯得更加活潑可愛，特別加入微微土色，使得活力中帶點成熟氣質。

heme純色腮紅內附化妝鏡和訂製絨布袋。（圖／邱映慈攝影）

heme純色腮紅粉質細緻輕盈不飛粉，高透感的絲緞柔滑配方，輕輕一刷即完美貼合肌膚，顯現自然透感好氣色。精選適合亞洲肌膚色系，每色任何膚色都能輕鬆駕馭，不僅能當腮紅，還能作為眼影。簡約設計感包裝，內附化妝鏡和訂製絨布袋，讓你攜帶輕巧，補妝質感又便利，顏值品質兼顧，超高CP值，為本季必入手的完美腮紅！

heme純色腮紅本季以「夏日輕透紅潤肌」為概念。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得heme純色腮紅*1，不挑色隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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