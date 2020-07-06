L’OCCITANE 於1981年首次推出馬鞭草系列，清新明亮的香氣，帶著檸檬的草葉氣息，是炎炎夏日最受歡迎的消暑聖品。每年7月L’OCCITANE都會推出馬鞭草限量新品，今年也不例外，帶來三種創意趣味的質地：冰沙凝霜、乳霜般的雪酪身體乳及去角質凝凍，為高溫炎熱的酷暑注入沁涼，一抹降溫直接幫肌膚開冷氣！

L’OCCITANE與知名插畫家Ayumi Takahashi聯名合作，推出繽紛消暑的限量包裝，身受多元文化薰陶，Ayumi的創作又被稱為無國界的藝術，此次以鮮明色彩與輕快線條重現普羅旺斯盛夏美景，草帽、柳條籃、馬鞭草田等，點綴著各種蝴蝶與花卉，娓娓道出L’OCCITANE愛護大自然的美好承諾，描繪出人與大自然共同生活的美好想像。

左至右：清新馬鞭草冰沙凝霜、艷夏果漾馬鞭草去角質凍、清新馬鞭草淡香水、艷夏果漾馬鞭草淡香水。（圖／品牌提供）

每年L’OCCITANE獨特的夏日限定馬鞭草香氛系列 ，總令人期盼，成為開啟豔陽盛夏美好時光的儀式。2020年，L’OCCITANE以普羅旺斯的純粹天然，演繹馬鞭草的另一篇夏日組曲，與知名插畫家 Ayumi Takahashi聯名合作推出繽紛消暑的限量包裝，清新馬鞭草、艷夏果漾馬鞭草及薄荷馬鞭草系列，結合創意趣味的全新質地，帶來沁心舒涼，一解盛夏酷熱！彷彿肌膚的消暑冰品，讓馬鞭草香氣與清新感受蔓延整個夏季，享受豔陽下活力奔放的盛夏美好時光。

L’OCCITANE與知名插畫家Ayumi Takahashi聯名合作，推出繽紛消暑的限量包裝。（圖／品牌提供）

「清新馬鞭草系列」採用普羅旺斯當地生產的有機馬鞭草，傳遞遠在南法的匠人精神，讓馬鞭草香氣與清新感綿延至整個夏季。「果漾馬鞭草系列」像是一杯充滿能量的雞尾酒，添加檸檬及葡萄柚精萃，調和鮮綠馬鞭草與清爽柑橘的充沛活力提振。「薄荷馬鞭草系列」採用普羅旺斯當地生產的有機馬鞭草，揉合馬鞭草和薄荷的清新，彷彿在炎炎的夏日送上一杯清涼消暑的調酒，為熱情夏天注入沁爽活力。

▍活動

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★獎品內容 ｜ L’OCCITANE清新馬鞭草腿足舒緩慕絲*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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