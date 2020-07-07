百貨龍頭新光三越「超級卡利HIGH」，全台15店9日至20日攜手6600家專櫃、12大銀行強強聯手拚經濟，全館滿3000送300、名品單櫃滿萬送500，可累刷、當日單店單卡最高回饋10萬元。7月15日起振興三倍券上路，15日至19日雙重加碼，有12大銀行單筆刷3000送200、聯名卡單筆刷3000送300；還有「三倍夠力HIGH」，持實體三倍券單筆滿3000再送1000電子抵用券，全台限量1.5萬份，最高33％回饋超「浮誇」。

新光三越營業本部副本部長謝英明（左2起）、副本部長李淑娟、本部長曹美虹副總、副本部長歐陽慧一起為新光三越超級卡利HIGH揭幕。（盧禕祺攝）

伊林娛樂蕭珮瑩（左）、蘇家歡展示新光三越超級卡利HIGH必殺商品，POLA RED B.A限量珍潤禮盒（左起），持三倍券購買送膠原蛋白活力飲，原價4600元、特價3300元；法雅客Surface Go 2 P/8G/256固態硬碟1萬7888元；Panasonic ES-LV9E日製防水五刀頭充電式電鬍刀，加贈專用洗劑X6+外層刀網+美甲組1萬6888元；Garmin venu 1萬3990元；Faure Le Page Dream bag43 5萬4600元。（盧禕祺攝）

檔期間逾10萬件超狂折扣精省商品，用實體三倍券可買到價值最高翻3倍的「用三倍省三倍／雙倍」、指定商品半價折扣的「買1送1」、以及針對實體三倍券面額規畫1000、2000、3000超值商品組合的「千元型錄均一價專區」。新光三越營業本部長曹美虹表示，這次是「史上最厲害」，要讓全民持實體和信用卡綁定三倍券都梭哈，「刷得很厲害、買得很厲害！」

新光三越台北南西店19日限時限量，SUQQU 晶采光豔粉霜買1送1，使用實體三倍券專屬價3850元。（新光三越提供）

法雅客周年慶必搶，AIR3 Plus負離子空氣淨化器-櫸木款，3760元。（新光三越提供）

有別於去年卡利HIGH檔期 36天滿1萬元起回饋4至6％，這次集中火力12天，全館滿3000元就能回饋10％，包含高單價的3C、家電的門檻都是3000元，曹美虹說這次滿千送百門檻比周年慶優惠，加上三倍券、銀行加碼等，「加總超級有夠厲害」，目標整檔業績挑戰50億元。

法雅客周年慶必搶，Garmin venu，有花崗岩藍、石墨黑、白沙玫瑰金、金沙黑等色，每只1萬3990元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店15日起限時限量，JURA Eurocafe EU305義式半自動咖啡機，原價1萬3500元、實體三倍券專屬價5990元，44折。（新光三越提供）

要精準下手哪些最划算？曹美虹舉例，美妝保養品、早秋名品新品；流行服飾夏換季5折起，男女童服飾買氣看好可延續5、6月高成長；除了廚、衛家用、家電外，預料高單價床墊會也賣得超好；還可趁法雅客周年慶搶買3C、提前採買父親節禮品。15日起新光三越APP「精選優惠」每天還有隱藏版驚喜，精選30個品項打出「電商辦不到的折扣」 讓120萬會員搶購。

新光三越台中中港店15日起限時限量，keeley ann異材撞色老爹鞋，原價4380元、實體三倍券專屬價1500元，34折。（新光三越提供）