李越是大陸知名部落客，專門拍攝解答兩性疑難雜症的影片，還表示只要追蹤他就不會在感情這條路上迷路！也因為影片貼近現代人感情問題，讓他在小紅書擁有超過20萬粉絲。他分享如果女人想要追男人其實非常簡單，一招就能讓男人忍不住反過來告白！

首先就是女生如果在路上看到自己的菜，上前問問對方有沒有女朋友？能不能加聯繫方式？基本上只要女生不醜，男生通常都會給加，要了聯繫方式後也不要多聊，說自己有事先離開了，當晚再丟個訊息表示「很高興認識你，有空約出來見面吃飯喔！」男生可能會問一些你的事，當晚基本上稍微回答後就可以放著去睡了。

之後看男生是否主動聯繫，若聯繫了可以回答「正想問你周末有沒有空一起吃飯」若男生沒主動聯繫也可在周五時問對方明後天有沒有空吃飯，然後接下來就是重點，見面後盡量的稱讚對方、捧對方，把對方當偶像似的崇拜，等到回家後再丟一句「今天聊得好開心，要再約喔！」然後連續好幾天不主動聯繫對方，等到臨近周末再問對方周末有沒有空，見面當然還是那套「瘋狂稱讚」的方式，李越表示，連續幾個禮拜這樣操作，包準男生忍不住想要跟你確認關係！

有網友表示「我好像是被男生用這招騙到的」，讓這個方法增添了可信度，也有網友表示「這不就是渣男渣女的招數嗎」也難怪這招會起效果了！