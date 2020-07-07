以跨界聯名為核心精神的時髦咖啡店CAFE!N硬咖啡，在2020年夏季帶大家一起跳玩時空，藉由經典動畫一次回顧25年來的童趣時光；藉由環島食旅計劃一次吃到3個台灣知名品牌的聯名好食，CAFE!N在這個夏天不只是咖啡日常，更是好拍好玩的時光相館。

2020年適逢皮克斯經典動畫《玩具總動員》的25週年，此動畫橫跨多個世代，是全年齡層共同的回憶，特選位於台北市西城區、具故事性及年代感的CAFE!N 衡陽店，作為TOY STORY HOUSE主題限定店。CAFE!N衡陽店近百年的三層古式建築，一樓以「時光相館」作為裝置主題，打造復古時空感，運用蠟筆插畫筆觸呈現知名角色與場景，牆上的掛畫、銅製投射燈和仿古皮箱等裝飾小物，巧妙融入咖啡店的內裝，處處都有故事。二樓能讓粉絲化身玩具角色；三樓重現電影經典場景，整棟主題店每個角落好買又好拍，粉絲們一定要來朝聖！

TOY STORY HOUSE主題限定店販售許多可愛的《玩具總動員》周邊商品。（圖／邱映慈攝影）

女生們不能錯過《玩具總動員》包膜和可愛的化妝包！（圖／邱映慈攝影）

本次搭配《玩具總動員》主題限定店，餐點部分也推出特別的限定聯名菜單，一口氣帶來全台3大品牌，有來自台北東區的經典甜點店「法朋烘焙甜點坊」、隱身於台中南屯區的職人麵包店「麵包林里」及出身於彰化、揚名於全世界的「好食光 Keya Jam」果醬女王柯亞，攜手合作推出9款新品，將餐飲服務再升級。

咖啡控必買的《玩具總動員》限定包裝咖啡豆。（圖／邱映慈攝影）

本次「好食光 Keya Jam」柯亞獨家為 CAFE!N 研發了2款菓實蜜及氣泡飲。（圖／邱映慈攝影）

CAFE!N 此次也以《玩具總動員》5個熱門角色來作限定商品設計，即日起至9/30只要購買任2款限定商品，就能獲得IG照片列印券，想獲得限定胡迪、巴斯光年、三眼怪、蛋頭先生和熊抱哥相框照片，就快約來一起買爆吧！

「法式手工蘋果塔」有著金黃甜派皮和雙重蘋果香；「老奶奶檸檬磅蛋糕」經典檸檬糖霜和溫潤磅蛋糕酸甜平衡；「脆皮閃電泡芙」的酥脆外殼有杏仁碎粒，內餡是柔滑的卡士達。（圖／邱映慈攝影）