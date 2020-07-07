水逆期許多星座多少運勢都受到影響，但以下三個星座組合反而在這段期間有極大的機率復合！

▍1.巨蟹座and金牛座

這次的水逆在巨蟹的命宮內逆行，金牛的交流宮逆行，水逆對你們倆的最大的影響就是和伴侶的溝通交流的問題了。部分巨蟹和金牛情侶，是在水逆期間分的手，但一般都不會分的太乾淨，只要有一邊主動要求復合，基本上都會重新在一起的。

水逆期都是回憶過去的時間段，你會開始想念對方的好，之前的美好回憶等等，甚至可能會在夢裡面夢到前任，不知道你們會怎麼給朋友訴說這樣的想法，但只有你內心知道你想不想複合。但如果你們就未來規劃的問題，不去好好地溝通達成一致的話，後面還是會出現嚴重的分歧，可能會有分手，離婚的可能。

▍2.白羊座and獅子座

兩個火象星座，愛是時候是接近瘋狂，分手的大部分原因都是一個嫌棄另一個脾氣大，沒有足夠的耐心，不重視另一個人的感受。性格風風火火的兩個人，只要還愛那就直接說都不要拐彎抹角的，不然獅子座的伙伴們又會深夜秒變大貓咪，內心戲超多的想著為什麼不主動來找你，其實你可以主動的哦！

給這對情侶一個小小的建議吧，因為雙方都比較強勢，容易堅持自己的觀點，所以很難順利的進行兩個人的溝通，這也是矛盾的爆發點，真正需要的是與另一半共同去面對、並拿出解決措施，才能避免影響到今後的生活。

▍3.天秤座and處女座

在水逆期間，天秤座是必須要關注自己人際關係的變動的。而水星在處女座的人際宮內逆行，很容易在這期間回憶過去，思念前任。糾結狂天秤座，從生活中的小事到愛情中的決定，都是糾結的。沒事的時候總愛回想自己的過去，思考自己之前做的選擇到底是不是正確。

你覺得處女座是沉穩的很，但那是因為有什麼事，他們的表面上都不會表露出來，內心戲好多的很。這倆是我近期特別愛的一對星座情侶，水逆期間是很適合你們倆通過調整對擇偶對象的要求，認識更可靠、有穩定發展目標的伴侶，或者和前任複合，重新在一起。

若是你們倆都有這種情愫，發生了偶遇前任，彼此又在思戀對方，那你們倆就不要因為心情不佳而逃避這段感情，找個時間，兩人湊在一起，你情我願，自然更有可能複合。

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