新冠肺炎疫情打亂了高訂時裝周的行程，但DIOR仍堅持以播映影片的方式舉辦秋冬高訂服秀，席間少了矯情造作的KOL、缺了騷首弄姿的明星，也見不到戴著墨鏡的冷酷惡魔Anna Wintour…，那麼，何妨邀請天地諸神與美麗仙子與會？

於是，DIOR派遣門僮扛著蒙田大道三十號宅邸造型的大箱子步入山林，向森林仙子展示37件縮小版的DIOR高訂服，讓神仙也動了凡心。

DIOR高訂服短片中，門僮扛著大箱子步入山林，向森林仙子展示37件縮小版的DIOR高訂服，讓仙子動了凡心。（DIOR提供）

DIOR這段長達10分鐘的超現實風格短片，由義大利知名導演Matteo Garrone操刀，以充滿浪漫幻想的敘事方式詮釋高級訂製服所要傳遞的精神──「夢想」，尤其是在疫情如此嚴峻、人性黑暗的時刻，人們對美更是渴望，唯有時尚之美才能撫慰人心、帶來希望。

DIOR高訂服短片中，門僮扛著大箱子步入山林，向森林仙子展示37件縮小版的DIOR高訂服，讓仙子動了凡心。（DIOR提供）

面對前所未有的挑戰，DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri邀請三位女性藝術家參與創作，包含攝影師Lee Miller、人體模特兒Dora Maar及畫家Jacqueline Lamba，透過藝術家的眼界，重新詮釋充滿女性意識和自覺的DIOR高訂服。

DIOR高訂服重現品牌經典，以立裁與建築線條的Bar Jacket勾勒New Look時尚。（DIOR提供）

DIOR高訂服以經典褶襉詮釋希臘女神般的優雅時尚。（DIOR提供）

縮小版高訂服人檯的靈感，源自二次大戰後的巴黎時尚圈，當時布料物資嚴重缺乏，Cristobal Balenciaga、Jeanne Lanvin、Pierre Balmain、Nina Ricci等15位設計大師決定以三分之一真人大小的人檯製作了230多件華服，舉辦了「Theatre de la Mode」巡迴展，為戰爭倖存者們籌集資金，並協助重振法國時裝產業，結果獲得廣大的迴響，為戰後千瘡百孔的世界帶來了一絲希望。

DIOR高訂服高貴優雅，試圖以時尚之美為人類帶來希望。（DIOR提供）

Maria Grazia Chiuri決定以縮小版的人檯縫製高訂服，既是工坊產量受疫情衝擊的權宜之計，也有藉此向當年戰後的時尚大師致敬之意，透過極致精巧的微型作品，重現DIOR的經典風華，包括以男裝面料打造立裁與建築線條的Bar Jacket，大衣與晚禮服融入品牌最具代表怍的褶襉層次，而一襲襲飄逸垂墜剪裁的希臘女神風格禮服，流洩飄飄仙氣，連森林仙子也動了凡心。

DIOR女裝設計師Maria Grazia Chiuri在高訂服融入經典褶襉的時尚元素。（DIOR 提供）

DIOR女裝設計師Maria Grazia Chiuri在高訂服融入經典褶襉的時尚元素。（DIOR提供）

在此疫情嚴峻的時刻，DIOR高訂服的時尚之美更能撫慰人心。（DIOR提供）

DIOR高訂服以精緻工藝著稱，在細節融入經典刺繡。（DIOR提供）