「國光女神」梁云菲（Nana）熱愛戶外運動，不只身材凹凸有緻，也曬出一身健康的小麥肌。近日，她透過社群平台上傳一組寫真，身上只穿著紅色蕾絲上衣和丁字褲，身材曲線完全一覽無遺。

照片中，梁云菲放下黑色長髮，手上拿著獸骨，身穿紅色的蕾絲透膚上衣，布料薄透、長度僅到胸下，傲人上圍幾乎衣不蔽體，下半身也只有一件同色系的丁字褲，露出附近的隱密處刺青，幾乎找不到贅肉的緊緻曲線讓網友看呆了，直呼：「很好看～想拿來當桌布」、「不要娜麼火辣辣」、「有野性」。