曾榮獲金馬獎最佳男配角和上海國際電影節最受關注新人男演員的林柏宏，配戴伯爵全球限量28支的隕石陀飛輪鑽石腕錶出席台北電影節首映會活動。7月1日出席電影《怪胎》首映會，此部為亞洲首部以iPhone拍攝之電影，於上映前早已話題不斷，更在義大利遠東影展與韓國富川奇幻影展入選。

林柏宏以連身褲裝搭配手腕上的Altiplano系列隕石陀飛輪鑽石腕錶，展現摩登雅痞魅力，而在重於超越自我與突破創新的本質裡更是呼應了此部電影的創舉與林柏宏在演技上的不斷精進。更借隕石寓意襯托其真摯演技，在戲劇領域中繼續為影迷們創造耀眼之作。

林柏宏配戴伯爵隕石腕錶出席電影怪胎首映會（圖／品牌提供）

此次配戴之41毫米的玫瑰金Altiplano 系列隕石陀飛輪鑽石腕錶，藍色隕石錶盤以閃鑽點綴，將星空概念演繹得淋漓盡致。採用伯爵經典的Altiplano巴頓指針，偏心式時、分顯示設於八時位置。二時位置的浮動式陀飛輪迴旋起舞，讓人聯想起夜空中旋動的星體。 隕石表面的獨特線條稱為「魏德曼花紋」(Widmanstätten)，是鎳鐵隕石常見的鎳鐵結晶結構。這種隕石估計源自太陽系形成之初。若說鑽石是地心世界的晶體印記，那隕石亦鑄刻了銀河誕生的歷史。