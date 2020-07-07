土耳其伊斯坦堡的大巴扎市集（Grand Bazaar），原意是「有頂蓬的市場」，是整個地中海最為著名的市集，也是伊斯坦堡極具代表性的地標。大巴扎市集以典型土耳其式拱頂覆蓋，販售各種物件，彷彿阿拉丁的藏寶洞穴般，應有盡有。市集裡的走廊和巷道縱橫交錯，讓身處其中的人們很容易迷失方向。

這個源自15世紀風格的市集以其手繪陶瓷、燈籠、式樣精美的地毯，以及拜占庭風格的珠寶而著名。從土耳其地毯、皮衣，到珠寶首飾，還有陶瓷工藝品、燈具、香料、茶葉等等，集合了濃郁的民族風格，涵蓋功能性與強烈的時代感，將西域民族特色和異域風情體現的淋漓盡致。

服裝帶來旅行既視感！MARYLING帶你逛土耳其大巴扎市集（圖／品牌提供）

傳統的磨石子磚與現代飾面工藝相互結合，傳達出獨特的建築語言，彷彿重現了古絲綢之路的商業繁華，讓旅人過目不忘。點亮後的琉璃燈絢麗多彩，堆積如山的土耳其軟糖全部採用手工製造，香甜軟糯、用料豐富，讓人垂涎流連忘返。