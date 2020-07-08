歐舒丹3倍券靠櫃送歐舒丹保養4件禮。（歐舒丹提供）

3000元3倍券專屬組合，肌因修護振興組。（蘭蔻提供）

3000元3倍券專屬組合，超級粉底美脣組。（蘭蔻提供）

憑美麗護照可至指定百貨櫃位兌換暖心小禮物或專屬服務。（雅詩蘭黛提供）

伊麗莎白雅頓時空還原再生露90ml，1800元。（伊麗莎白雅頓提供）

美妝業者熱搭振興3倍券話題，雖然多數品牌都表示與百貨優惠活動並進，但仍有不少品牌推出優惠組合，熱搭話題。

歐舒丹推3倍靠櫃送，15日起至8月31日，持3倍券實體券面至歐舒丹全台實體櫃點，不限金額消費即贈 「歐舒丹保養 4 件禮」，數量有限送完為止，另有官網專屬折抵優惠。

台灣雅詩蘭黛集團配合政府振興經濟政策再加碼，集結旗下各大品牌暖心推出官網限定「美麗護照」，於集團旗下品牌官網消費滿1000元，可獲市值超過4000元「美麗護照」，全台限量2000本，12月31日前，憑此兌換品牌禮物與專屬服務。

蘭蔻則推出兩組3倍券專屬組合，15日起至8月31日，凡於活動期間在櫃上消費就送「極光水10ml」，消費滿3000元再贈會員點數3000點，另外也有專屬3倍券組合，包括「肌因修護振興組」、「超級粉底美脣組」，用3000元帶走原價3450元起的產品。

芳療保養通路品牌「伊聖詩芳療生活館」推出加碼翻倍優惠，15日起至8月31日，使用現金搭配振興三倍券，購買精選 5大熱銷商品組合，全數使用3倍券支付，最高更可現省 5000 元，在後疫情時期以香氛療癒身心，提供消費者超有感回饋。

頂級保養伊麗莎白雅頓推「時空還原再生露」，並從19日起至８月23日，推出「仙氣美肌證件照拍攝活動」，繳交活動預約金1500元，可全額抵消費，報名成功贈價值1075元的預約禮，享受全套仙女肌妝前保養，再由專業髮妝團隊打造立體妝容，最後交由專業攝影師為消費者拍出仙氣滿滿的證件照。